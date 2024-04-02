https://ria.ru/20240402/peskov-1937318668.html

В Кремле не располагают информацией об участии талибов в форуме в Казани

В Кремле не располагают информацией об участии талибов в форуме в Казани - РИА Новости, 02.04.2024

В Кремле не располагают информацией об участии талибов в форуме в Казани

Кремль не обладает информацией об участии делегации движения "Талибан*" в форуме "Россия - Исламский мир" в Казани, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:56

2024-04-02T12:56

2024-04-02T13:07

казань

дмитрий песков

россия

оон

талибан

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Кремль не обладает информацией об участии делегации движения "Талибан*" в форуме "Россия - Исламский мир" в Казани, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, это никак не по нашей линии. Я не могу это сейчас подтвердить. Я просто не обладаю этой информацией", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.Он добавил, что решение насущных вопросов требует диалога."Фактически, как и все, мы с ними общаемся. И они являются, де-факто, властью в Афганистане", - сказал Песков.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240402/khusity-1937264232.html

казань

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казань, дмитрий песков, россия, оон, талибан