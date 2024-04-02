https://ria.ru/20240402/peskov-1937318668.html
В Кремле не располагают информацией об участии талибов в форуме в Казани
В Кремле не располагают информацией об участии талибов в форуме в Казани - РИА Новости, 02.04.2024
В Кремле не располагают информацией об участии талибов в форуме в Казани
Кремль не обладает информацией об участии делегации движения "Талибан*" в форуме "Россия - Исламский мир" в Казани, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:56
2024-04-02T12:56
2024-04-02T13:07
казань
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Кремль не обладает информацией об участии делегации движения "Талибан*" в форуме "Россия - Исламский мир" в Казани, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, это никак не по нашей линии. Я не могу это сейчас подтвердить. Я просто не обладаю этой информацией", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.Он добавил, что решение насущных вопросов требует диалога."Фактически, как и все, мы с ними общаемся. И они являются, де-факто, властью в Афганистане", - сказал Песков.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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казань, дмитрий песков, россия, оон, талибан
Казань, Дмитрий Песков, Россия, ООН, Талибан
В Кремле не располагают информацией об участии талибов в форуме в Казани
Песков: Кремль не располагает данными об участии талибов в форуме в Казани
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Кремль не обладает информацией об участии делегации движения "Талибан*" в форуме "Россия - Исламский мир" в Казани, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Нет, это никак не по нашей линии. Я не могу это сейчас подтвердить. Я просто не обладаю этой информацией", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Он добавил, что решение насущных вопросов требует диалога.
"Фактически, как и все, мы с ними общаемся. И они являются, де-факто, властью в Афганистане", - сказал Песков.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность