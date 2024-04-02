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Патрушев в Астане обсудил с коллегой из Ирана региональную безопасность
Патрушев в Астане обсудил с коллегой из Ирана региональную безопасность - РИА Новости, 02.04.2024
Патрушев в Астане обсудил с коллегой из Ирана региональную безопасность
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник в Астане провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T20:29
2024-04-02T20:29
2024-04-02T20:29
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АСТАНА, 2 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник в Астане провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом, они обсудили вопросы региональной безопасности. "На переговорах с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Ахмадианом состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности", - сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ. Переговоры прошли накануне предстоящей в Астане XIX ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
https://ria.ru/20240124/iran-1923193988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, астана, иран, николай патрушев, шос
В мире, Россия, Астана, Иран, Николай Патрушев, ШОС
Патрушев в Астане обсудил с коллегой из Ирана региональную безопасность
Патрушев 2 апреля в Астане провел переговоры с коллегой из Ирана Али Ахмадианом