https://ria.ru/20240402/otvetstvennost-1937319968.html
В ГД внесли проект о наказании за участие в нежелательных организациях
В ГД внесли проект о наказании за участие в нежелательных организациях - РИА Новости, 02.04.2024
В ГД внесли проект о наказании за участие в нежелательных организациях
В Госдуму внесли пакет законопроектов об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности иностранных и международных организаций,... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:01
2024-04-02T13:01
2024-04-02T13:01
россия
василий пискарев
госдума рф
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Госдуму внесли пакет законопроектов об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности иностранных и международных организаций, нежелательных в России, сообщил глава комиссии ГД по противодействию иновмешательствам Василий Пискарев в Telegram-канале. "Законопроекты об административной и уголовной ответственности за участие в деятельности нежелательных организаций, в том числе, в которых учредителями выступают зарубежные госорганы, внесены", - приводятся слова Пискарева.
https://ria.ru/20240212/vezd-1926902520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий пискарев, госдума рф
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ
В ГД внесли проект о наказании за участие в нежелательных организациях
В ГД внесли проект об ответственности за участие в нежелательных организациях