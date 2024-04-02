https://ria.ru/20240402/otvetstvennost-1937319968.html

В ГД внесли проект о наказании за участие в нежелательных организациях

В ГД внесли проект о наказании за участие в нежелательных организациях - РИА Новости, 02.04.2024

В ГД внесли проект о наказании за участие в нежелательных организациях

В Госдуму внесли пакет законопроектов об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности иностранных и международных организаций,... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:01

2024-04-02T13:01

2024-04-02T13:01

россия

василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Госдуму внесли пакет законопроектов об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности иностранных и международных организаций, нежелательных в России, сообщил глава комиссии ГД по противодействию иновмешательствам Василий Пискарев в Telegram-канале. "Законопроекты об административной и уголовной ответственности за участие в деятельности нежелательных организаций, в том числе, в которых учредителями выступают зарубежные госорганы, внесены", - приводятся слова Пискарева.

https://ria.ru/20240212/vezd-1926902520.html

россия

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Варвара Скокшина

россия, василий пискарев, госдума рф