https://ria.ru/20240402/otsrochka-1937365671.html

Проект отсрочки от призыва для СК и прокуратуры приняли в первом чтении

Проект отсрочки от призыва для СК и прокуратуры приняли в первом чтении - РИА Новости, 02.04.2024

Проект отсрочки от призыва для СК и прокуратуры приняли в первом чтении

Госдума на пленарном заседании приняла в I чтении законопроект, которым предлагается распространить нормы об отсрочке на военную службу на служащих в том числе... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T15:29

2024-04-02T15:29

2024-04-02T15:29

политика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:0:3582:2015_1920x0_80_0_0_f4372cfb655a0ccc9dfcc8e4cc28850e.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в I чтении законопроект, которым предлагается распространить нормы об отсрочке на военную службу на служащих в том числе в органах прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ. Законопроект был внесен правительством, им предлагается внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". В тексте инициативы сказано, что отсрочка от призыва будет предоставляться в том числе поступившим на службу в органы прокуратуры РФ, а также в учреждения следственного комитета РФ после получения высшего образования по данным специальностям. В настоящее время отсрочка от призыва на военную службу предоставляется служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Законопроект также устанавливает освобождение от военных сборов служащим в органах прокуратуры РФ и СК РФ, отмечается в тексте проекта. Инициативой также предусматривается, что сотрудники таможни попадают на специальный воинский учет, порядок и особенности которого будут определяться правительством РФ.

https://ria.ru/20240116/bolezni-1599005451.html

https://ria.ru/20240401/otsrochka-1937187756.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, вооруженные силы рф