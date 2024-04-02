https://ria.ru/20240402/otsrochka-1937365671.html
Проект отсрочки от призыва для СК и прокуратуры приняли в первом чтении
Проект отсрочки от призыва для СК и прокуратуры приняли в первом чтении - РИА Новости, 02.04.2024
Проект отсрочки от призыва для СК и прокуратуры приняли в первом чтении
Госдума на пленарном заседании приняла в I чтении законопроект, которым предлагается распространить нормы об отсрочке на военную службу на служащих в том числе... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:29
2024-04-02T15:29
2024-04-02T15:29
политика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:0:3582:2015_1920x0_80_0_0_f4372cfb655a0ccc9dfcc8e4cc28850e.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в I чтении законопроект, которым предлагается распространить нормы об отсрочке на военную службу на служащих в том числе в органах прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ. Законопроект был внесен правительством, им предлагается внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". В тексте инициативы сказано, что отсрочка от призыва будет предоставляться в том числе поступившим на службу в органы прокуратуры РФ, а также в учреждения следственного комитета РФ после получения высшего образования по данным специальностям. В настоящее время отсрочка от призыва на военную службу предоставляется служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Законопроект также устанавливает освобождение от военных сборов служащим в органах прокуратуры РФ и СК РФ, отмечается в тексте проекта. Инициативой также предусматривается, что сотрудники таможни попадают на специальный воинский учет, порядок и особенности которого будут определяться правительством РФ.
https://ria.ru/20240116/bolezni-1599005451.html
https://ria.ru/20240401/otsrochka-1937187756.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, вооруженные силы рф
Политика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
Проект отсрочки от призыва для СК и прокуратуры приняли в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении проект отсрочки от призыва для СК и прокуратуры
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в I чтении законопроект, которым предлагается распространить нормы об отсрочке на военную службу на служащих в том числе в органах прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ.
Законопроект был внесен правительством, им предлагается внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". В тексте инициативы сказано, что отсрочка от призыва будет предоставляться в том числе поступившим на службу в органы прокуратуры РФ, а также в учреждения следственного комитета РФ после получения высшего образования по данным специальностям.
В настоящее время отсрочка от призыва на военную службу предоставляется служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий, сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроект также устанавливает освобождение от военных сборов служащим в органах прокуратуры РФ и СК РФ, отмечается в тексте проекта.
Инициативой также предусматривается, что сотрудники таможни попадают на специальный воинский учет, порядок и особенности которого будут определяться правительством РФ.