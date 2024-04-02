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Проект отсрочки от призыва для СК и прокуратуры приняли в первом чтении - РИА Новости, 02.04.2024
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15:29 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/otsrochka-1937365671.html
Проект отсрочки от призыва для СК и прокуратуры приняли в первом чтении
Проект отсрочки от призыва для СК и прокуратуры приняли в первом чтении - РИА Новости, 02.04.2024
Проект отсрочки от призыва для СК и прокуратуры приняли в первом чтении
Госдума на пленарном заседании приняла в I чтении законопроект, которым предлагается распространить нормы об отсрочке на военную службу на служащих в том числе... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:29
2024-04-02T15:29
политика
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в I чтении законопроект, которым предлагается распространить нормы об отсрочке на военную службу на служащих в том числе в органах прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ. Законопроект был внесен правительством, им предлагается внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". В тексте инициативы сказано, что отсрочка от призыва будет предоставляться в том числе поступившим на службу в органы прокуратуры РФ, а также в учреждения следственного комитета РФ после получения высшего образования по данным специальностям. В настоящее время отсрочка от призыва на военную службу предоставляется служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Законопроект также устанавливает освобождение от военных сборов служащим в органах прокуратуры РФ и СК РФ, отмечается в тексте проекта. Инициативой также предусматривается, что сотрудники таможни попадают на специальный воинский учет, порядок и особенности которого будут определяться правительством РФ.
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политика, россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, вооруженные силы рф
Политика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
Проект отсрочки от призыва для СК и прокуратуры приняли в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении проект отсрочки от призыва для СК и прокуратуры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в I чтении законопроект, которым предлагается распространить нормы об отсрочке на военную службу на служащих в том числе в органах прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ.
Законопроект был внесен правительством, им предлагается внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". В тексте инициативы сказано, что отсрочка от призыва будет предоставляться в том числе поступившим на службу в органы прокуратуры РФ, а также в учреждения следственного комитета РФ после получения высшего образования по данным специальностям.
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В настоящее время отсрочка от призыва на военную службу предоставляется служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий, сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроект также устанавливает освобождение от военных сборов служащим в органах прокуратуры РФ и СК РФ, отмечается в тексте проекта.
Инициативой также предусматривается, что сотрудники таможни попадают на специальный воинский учет, порядок и особенности которого будут определяться правительством РФ.
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