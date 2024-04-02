https://ria.ru/20240402/otnosheniya-1937424715.html

Байден заявил о прогрессе в отношениях КНР и США

Байден заявил о прогрессе в отношениях КНР и США - РИА Новости, 02.04.2024

Байден заявил о прогрессе в отношениях КНР и США

Вашингтон и Пекин могут продвигать сотрудничество и ответственно разрешать имеющиеся разногласия, заявил президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T19:06

2024-04-02T19:06

2024-04-02T19:36

в мире

китай

сша

сан-франциско

си цзиньпин

джо байден

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ПЕКИН, 2 апр - РИА Новости. Вашингтон и Пекин могут продвигать сотрудничество и ответственно разрешать имеющиеся разногласия, заявил президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник."Прогресс, достигнутый в китайско-американских отношениях после саммита в Сан-Франциско, демонстрирует, что обе стороны могут активно развивать сотрудничество, и одновременно ответственно преодолевать разногласия", - приводит слова Байдена официальный сайт МИД КНР.В ноябре состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Последние полтора года контакты между Пекином и Вашингтоном были практически сведены к нулю. Постепенное потепление отношений стало возможно лишь несколько месяцев назад, но для полного возобновления коммуникаций, в том числе по оборонной линии, понадобились прямые переговоры лидеров двух стран. В частности, на переговорах в Сан-Франциско Китай и США договорились возобновить взаимодействие между вооруженными силами двух стран на высоком уровне.Си Цзиньпин ранее неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли страны найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что Вашингтон будет поступать так же.

https://ria.ru/20240402/tayvan-1937419215.html

китай

сша

сан-франциско

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, сша, сан-франциско, си цзиньпин, джо байден