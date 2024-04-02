https://ria.ru/20240402/otnosheniya-1937424715.html
Байден заявил о прогрессе в отношениях КНР и США
Байден заявил о прогрессе в отношениях КНР и США - РИА Новости, 02.04.2024
Байден заявил о прогрессе в отношениях КНР и США
Вашингтон и Пекин могут продвигать сотрудничество и ответственно разрешать имеющиеся разногласия, заявил президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T19:06
2024-04-02T19:06
2024-04-02T19:36
в мире
китай
сша
сан-франциско
си цзиньпин
джо байден
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ПЕКИН, 2 апр - РИА Новости. Вашингтон и Пекин могут продвигать сотрудничество и ответственно разрешать имеющиеся разногласия, заявил президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник."Прогресс, достигнутый в китайско-американских отношениях после саммита в Сан-Франциско, демонстрирует, что обе стороны могут активно развивать сотрудничество, и одновременно ответственно преодолевать разногласия", - приводит слова Байдена официальный сайт МИД КНР.В ноябре состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Последние полтора года контакты между Пекином и Вашингтоном были практически сведены к нулю. Постепенное потепление отношений стало возможно лишь несколько месяцев назад, но для полного возобновления коммуникаций, в том числе по оборонной линии, понадобились прямые переговоры лидеров двух стран. В частности, на переговорах в Сан-Франциско Китай и США договорились возобновить взаимодействие между вооруженными силами двух стран на высоком уровне.Си Цзиньпин ранее неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли страны найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что Вашингтон будет поступать так же.
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китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, сан-франциско, си цзиньпин, джо байден
В мире, Китай, США, Сан-Франциско, Си Цзиньпин, Джо Байден
Байден заявил о прогрессе в отношениях КНР и США
Байден: Китай и США могут развивать сотрудничество и преодолевать разногласия
ПЕКИН, 2 апр - РИА Новости.
Вашингтон и Пекин могут продвигать сотрудничество и ответственно разрешать имеющиеся разногласия, заявил
президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник.
«
"Прогресс, достигнутый в китайско-американских отношениях после саммита в Сан-Франциско
, демонстрирует, что обе стороны могут активно развивать сотрудничество, и одновременно ответственно преодолевать разногласия", - приводит слова Байдена официальный сайт МИД КНР.
В ноябре состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Последние полтора года контакты между Пекином и Вашингтоном были практически сведены к нулю. Постепенное потепление отношений стало возможно лишь несколько месяцев назад, но для полного возобновления коммуникаций, в том числе по оборонной линии, понадобились прямые переговоры лидеров двух стран. В частности, на переговорах в Сан-Франциско Китай и США договорились возобновить взаимодействие между вооруженными силами двух стран на высоком уровне.
Си Цзиньпин ранее неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли страны найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что Вашингтон будет поступать так же.