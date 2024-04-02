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Путин попросил главу фонда "Защитники Отечества" отчитаться о работе за год - РИА Новости, 02.04.2024
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21:53 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/otchet-1937451009.html
Путин попросил главу фонда "Защитники Отечества" отчитаться о работе за год
Путин попросил главу фонда "Защитники Отечества" отчитаться о работе за год - РИА Новости, 02.04.2024
Путин попросил главу фонда "Защитники Отечества" отчитаться о работе за год
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой попросил ее доложить, что удалось сделать за год с... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T21:53
2024-04-02T21:53
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой попросил ее доложить, что удалось сделать за год с момента создания фонда. "Завтра исполняется год, как был подписан указ о создании фонда "Защитники Отечества". Работаете вы меньше, но за это время совсем недавно были еще внесены и поправки к подписанному год назад указу для того, чтобы сделать вашу работу еще более продуктивной. Что за это время удалось сделать и какие проблемы считаете наиболее важными?" - обратился Путин к главе фонда. Президент 3 апреля 2023 года подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель – адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших. В начале февраля направления деятельности фонда "Защитники Отечества" были расширены, в том числе в части контроля за полнотой и качеством предоставления мер поддержки ветеранам и членам семей участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20230924/fond-1898296694.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин попросил главу фонда "Защитники Отечества" отчитаться о работе за год

Путин попросил главу фонда "Защитники Отечества" доложить, что сделано за год

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и глава Госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анна Цивилёва во время встречи
Владимир Путин и глава Госфонда поддержки участников СВО Защитники Отечества Анна Цивилёва во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и глава Госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анна Цивилёва во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой попросил ее доложить, что удалось сделать за год с момента создания фонда.
"Завтра исполняется год, как был подписан указ о создании фонда "Защитники Отечества". Работаете вы меньше, но за это время совсем недавно были еще внесены и поправки к подписанному год назад указу для того, чтобы сделать вашу работу еще более продуктивной. Что за это время удалось сделать и какие проблемы считаете наиболее важными?" - обратился Путин к главе фонда.
Президент 3 апреля 2023 года подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель – адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших.
В начале февраля направления деятельности фонда "Защитники Отечества" были расширены, в том числе в части контроля за полнотой и качеством предоставления мер поддержки ветеранам и членам семей участников специальной военной операции.
Сотрудница филиала фонда Защитники Отечества общается с посетительницей - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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