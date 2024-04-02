https://ria.ru/20240402/otchet-1937451009.html

Путин попросил главу фонда "Защитники Отечества" отчитаться о работе за год

Путин попросил главу фонда "Защитники Отечества" отчитаться о работе за год - РИА Новости, 02.04.2024

Путин попросил главу фонда "Защитники Отечества" отчитаться о работе за год

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой попросил ее доложить, что удалось сделать за год с... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T21:53

2024-04-02T21:53

2024-04-02T21:53

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937440268_0:380:2965:2048_1920x0_80_0_0_af3c23ae395e0930f5fe43eaa5e6839e.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой попросил ее доложить, что удалось сделать за год с момента создания фонда. "Завтра исполняется год, как был подписан указ о создании фонда "Защитники Отечества". Работаете вы меньше, но за это время совсем недавно были еще внесены и поправки к подписанному год назад указу для того, чтобы сделать вашу работу еще более продуктивной. Что за это время удалось сделать и какие проблемы считаете наиболее важными?" - обратился Путин к главе фонда. Президент 3 апреля 2023 года подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель – адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших. В начале февраля направления деятельности фонда "Защитники Отечества" были расширены, в том числе в части контроля за полнотой и качеством предоставления мер поддержки ветеранам и членам семей участников специальной военной операции.

https://ria.ru/20230924/fond-1898296694.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин