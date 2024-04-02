https://ria.ru/20240402/oruzhie-1937383876.html

В 2023 году выявили более 17 тысяч попыток незаконной торговли оружием

В 2023 году выявили более 17 тысяч попыток незаконной торговли оружием - РИА Новости, 02.04.2024

В 2023 году выявили более 17 тысяч попыток незаконной торговли оружием

Полиция в 2023 году выявила более 17 тысяч посягательств на незаконную торговлю оружием в России, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:42

2024-04-02T16:42

2024-04-02T16:42

россия

владимир колокольцев

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Полиция в 2023 году выявила более 17 тысяч посягательств на незаконную торговлю оружием в России, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "Одним из актуальных вопросов сегодня является противодействие незаконному обороту оружием. Органами внутренних дел выявлено более 17 тысяч посягательств в этой сфере и свыше 8 тысяч лиц, их совершивших", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии МВД. Колокольцев отметил, что также было удалено и заблокировано 370 интернет-ресурсов с описанием способом изготовления и переделки оружия.

https://ria.ru/20230830/zaderzhanie-1893054990.html

россия

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Кирилл Волков

россия, владимир колокольцев, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)