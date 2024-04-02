https://ria.ru/20240402/oruzhie-1937383876.html
В 2023 году выявили более 17 тысяч попыток незаконной торговли оружием
В 2023 году выявили более 17 тысяч попыток незаконной торговли оружием - РИА Новости, 02.04.2024
В 2023 году выявили более 17 тысяч попыток незаконной торговли оружием
Полиция в 2023 году выявила более 17 тысяч посягательств на незаконную торговлю оружием в России, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:42
2024-04-02T16:42
2024-04-02T16:42
россия
владимир колокольцев
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Полиция в 2023 году выявила более 17 тысяч посягательств на незаконную торговлю оружием в России, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "Одним из актуальных вопросов сегодня является противодействие незаконному обороту оружием. Органами внутренних дел выявлено более 17 тысяч посягательств в этой сфере и свыше 8 тысяч лиц, их совершивших", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии МВД. Колокольцев отметил, что также было удалено и заблокировано 370 интернет-ресурсов с описанием способом изготовления и переделки оружия.
https://ria.ru/20230830/zaderzhanie-1893054990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир колокольцев, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Колокольцев, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В 2023 году выявили более 17 тысяч попыток незаконной торговли оружием
Министр: МВД за год выявило более 17 тысяч попыток незаконной торговли оружием
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Полиция в 2023 году выявила более 17 тысяч посягательств на незаконную торговлю оружием в России, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"Одним из актуальных вопросов сегодня является противодействие незаконному обороту оружием. Органами внутренних дел выявлено более 17 тысяч посягательств в этой сфере и свыше 8 тысяч лиц, их совершивших", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии МВД.
Колокольцев отметил, что также было удалено и заблокировано 370 интернет-ресурсов с описанием способом изготовления и переделки оружия.