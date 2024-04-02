https://ria.ru/20240402/opasnost-1937451327.html

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 02.04.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T21:55

2024-04-02T21:55

2024-04-02T21:59

специальная военная операция на украине

воронежская область

россия

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА."Внимание! На территории Воронежской области объявляется опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал он.Губернатор также просит граждан следить за оповещениями от правительства области и МЧС России.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

воронежская область

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

воронежская область, россия, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)