https://ria.ru/20240402/opasnost-1937451327.html
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 02.04.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T21:55
2024-04-02T21:55
2024-04-02T21:59
специальная военная операция на украине
воронежская область
россия
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА."Внимание! На территории Воронежской области объявляется опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал он.Губернатор также просит граждан следить за оповещениями от правительства области и МЧС России.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, россия, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Гусев: на территории Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников