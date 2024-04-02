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В подъездах московских домов заменили более 215 тысяч окон - РИА Новости, 02.04.2024
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11:33 02.04.2024
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В подъездах московских домов заменили более 215 тысяч окон
В подъездах московских домов заменили более 215 тысяч окон - РИА Новости, 02.04.2024
В подъездах московских домов заменили более 215 тысяч окон
В подъездах столичных домов установили свыше 215 тысяч современных окон в рамках программы капитального ремонта, их общая площадь превышает 431 тысячу... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:33
2024-04-02T11:33
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В подъездах столичных домов установили свыше 215 тысяч современных окон в рамках программы капитального ремонта, их общая площадь превышает 431 тысячу квадратных метров, рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы. "В подъездах столичных домов установили свыше 215 тысяч современных окон в рамках программы капитального ремонта. Их общая площадь превышает 431 тысячу квадратных метров", - рассказали в пресс-службе, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. Там также отметили, что при ремонте московских многоэтажек используют двухкамерные стеклопакеты, срок эксплуатации которых составляет более 20 лет. Старые деревянные окна и подоконники демонтируют, на их место устанавливают новые блоки из ПВХ-профилей, а пустоты заполняют монтажной пеной. При этом специалисты устраняют зазоры и неплотные примыкания, которые могут приводить к тепловым потерям. Современные пластиковые окна позволяют поддерживать стабильный микроклимат в зданиях. Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья в мире. В нее включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. В них планируют отремонтировать более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов, а также заменить свыше 115 тысяч лифтов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
В подъездах московских домов заменили более 215 тысяч окон

В подъездах московских домов заменили более 215 тысяч окон в рамках капремонта

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкКапитальный ремонт дома
Капитальный ремонт дома - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Капитальный ремонт дома. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В подъездах столичных домов установили свыше 215 тысяч современных окон в рамках программы капитального ремонта, их общая площадь превышает 431 тысячу квадратных метров, рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
"В подъездах столичных домов установили свыше 215 тысяч современных окон в рамках программы капитального ремонта. Их общая площадь превышает 431 тысячу квадратных метров", - рассказали в пресс-службе, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
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Там также отметили, что при ремонте московских многоэтажек используют двухкамерные стеклопакеты, срок эксплуатации которых составляет более 20 лет. Старые деревянные окна и подоконники демонтируют, на их место устанавливают новые блоки из ПВХ-профилей, а пустоты заполняют монтажной пеной.
При этом специалисты устраняют зазоры и неплотные примыкания, которые могут приводить к тепловым потерям. Современные пластиковые окна позволяют поддерживать стабильный микроклимат в зданиях.
Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья в мире. В нее включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. В них планируют отремонтировать более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов, а также заменить свыше 115 тысяч лифтов.
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