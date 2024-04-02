https://ria.ru/20240402/obrascheniya-1937349786.html

В Госдуме рассказали, каких обращений больше всего приходит по теме СВО

В Госдуме рассказали, каких обращений больше всего приходит по теме СВО - РИА Новости, 02.04.2024

В Госдуме рассказали, каких обращений больше всего приходит по теме СВО

В настоящее время многочисленные обращения граждан по теме СВО связаны с обменом пленными, сообщила журналистам председатель комитета ГД по развитию... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:39

2024-04-02T14:39

2024-04-02T14:39

специальная военная операция на украине

общество

россия

ольга тимофеева (депутат гд)

госдума рф

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В настоящее время многочисленные обращения граждан по теме СВО связаны с обменом пленными, сообщила журналистам председатель комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева. "Сейчас среди обращений по теме СВО большой блок связан с обменом пленными", - рассказала она. Тимофеева добавила, что в марте она направила более 20 депутатских запросов в Минобороны РФ и прокуратуру для защиты прав бойцов СВО и их семей. Также она рассказала, что по денежному довольствию, медсправкам и военно-врачебной комиссии уже поступает не так много обращений, как раньше. "По информации Генеральной прокуратуры, в последнее время сократилось количество обращений, связанных с обеспечением обмундированием и денежным довольствием участников СВО. При этом увеличилось число жалоб о задержках выплат за ранение и в связи с присвоением государственных наград", - сообщила парламентарий.

https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934001714.html

https://ria.ru/20231123/svo-1911246012.html

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общество, россия, ольга тимофеева (депутат гд), госдума рф