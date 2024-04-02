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"Полностью разорвать": в США предложили неожиданный шаг по Украине - РИА Новости, 02.04.2024
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16:52 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/nato-1937386669.html
"Полностью разорвать": в США предложили неожиданный шаг по Украине
"Полностью разорвать": в США предложили неожиданный шаг по Украине - РИА Новости, 02.04.2024
"Полностью разорвать": в США предложили неожиданный шаг по Украине
Североатлантический альянс должен прекратить все отношения с Украиной ради урегулирования конфликта с Россией, заявил американский профессор Джон Миршаймер в... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:52
2024-04-02T16:52
в мире
украина
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киев
джон миршаймер
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йенс столтенберг
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Североатлантический альянс должен прекратить все отношения с Украиной ради урегулирования конфликта с Россией, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies."Мы должны разорвать связи Запада с Украиной по обеспечению безопасности. Недостаточно сказать, что Украина не будет членом НАТО, необходимо полностью разорвать отношения по безопасности с Украиной", — отметил он.Миршаймер также подчеркнул, что Запад обязан подтолкнуть Украину к мирным переговорам, пока страна не потеряла еще больше территории, а Североатлантический альянс – перестать поддерживать идею Киева о вступлении в эту организацию."Прямо сейчас НАТО должна четко дать понять, что Украина не станет членом альянса и что Украине нужно самостоятельно выяснять отношения с Россией по обеспечению безопасности", — заключил эксперт.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. При этом в июне 2022 года президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявлял, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.
https://ria.ru/20240402/situatsiya-1937359958.html
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в мире, украина, россия, киев, джон миршаймер, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Киев, Джон Миршаймер, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз
"Полностью разорвать": в США предложили неожиданный шаг по Украине

Профессор Миршаймер: НАТО необходимо разорвать отношения с Украиной ради мира

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Североатлантический альянс должен прекратить все отношения с Украиной ради урегулирования конфликта с Россией, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.
"Мы должны разорвать связи Запада с Украиной по обеспечению безопасности. Недостаточно сказать, что Украина не будет членом НАТО, необходимо полностью разорвать отношения по безопасности с Украиной", — отметил он.
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Миршаймер также подчеркнул, что Запад обязан подтолкнуть Украину к мирным переговорам, пока страна не потеряла еще больше территории, а Североатлантический альянс – перестать поддерживать идею Киева о вступлении в эту организацию.
"Прямо сейчас НАТО должна четко дать понять, что Украина не станет членом альянса и что Украине нужно самостоятельно выяснять отношения с Россией по обеспечению безопасности", — заключил эксперт.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. При этом в июне 2022 года президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявлял, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.
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В миреУкраинаРоссияКиевДжон МиршаймерВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергНАТОЕвросоюз
 
 
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