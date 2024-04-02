"Полностью разорвать": в США предложили неожиданный шаг по Украине
Профессор Миршаймер: НАТО необходимо разорвать отношения с Украиной ради мира
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Североатлантический альянс должен прекратить все отношения с Украиной ради урегулирования конфликта с Россией, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.
"Мы должны разорвать связи Запада с Украиной по обеспечению безопасности. Недостаточно сказать, что Украина не будет членом НАТО, необходимо полностью разорвать отношения по безопасности с Украиной", — отметил он.
Миршаймер также подчеркнул, что Запад обязан подтолкнуть Украину к мирным переговорам, пока страна не потеряла еще больше территории, а Североатлантический альянс – перестать поддерживать идею Киева о вступлении в эту организацию.
"Прямо сейчас НАТО должна четко дать понять, что Украина не станет членом альянса и что Украине нужно самостоятельно выяснять отношения с Россией по обеспечению безопасности", — заключил эксперт.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. При этом в июне 2022 года президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявлял, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.