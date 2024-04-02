https://ria.ru/20240402/nato-1937261238.html
НАТО раскинула щупальца по всему миру, заявил Гаврилов
НАТО раскинула щупальца по всему миру, заявил Гаврилов - РИА Новости, 02.04.2024
НАТО раскинула щупальца по всему миру, заявил Гаврилов
НАТО раскинула щупальца по всему миру, у организации всюду потенциальные линии фронта, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:42
2024-04-02T09:42
2024-04-02T09:42
космос - риа наука
россия
вена
ссср
константин гаврилов
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg
ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. НАТО раскинула щупальца по всему миру, у организации всюду потенциальные линии фронта, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Как отметил дипломат, после распада СССР и самороспуска Организации Варшавского договора альянс попытался переориентироваться на такие задачи, как кризисное реагирование и миротворческие усилия, но эти усилия потерпели фиаско. "Очень скоро государства-члены снова начали тяготеть "к истокам" – пятой статье Вашингтонского договора. Чтобы закрепить этот процесс, увеличить военные расходы, нарастить военные потенциалы и "продать" все это общественности, в НАТО вновь заговорили о "российской угрозе". Кровавый переворот в Киеве и последующие события были лишь использованы в качестве обоснования для возвращения НАТО к схемам "холодной войны". Сейчас альянс раскинул свои щупальца по всему миру, у него по всем азимутам – потенциальные линии фронта", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО. Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
https://ria.ru/20240402/nato-1937253988.html
https://ria.ru/20240401/nato-1937014148.html
россия
вена
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_416:0:2794:1783_1920x0_80_0_0_904d2a37e4923058e2ce9cf52d5c8c20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, вена, ссср, константин гаврилов, нато
Космос - РИА Наука, Россия, Вена, СССР, Константин Гаврилов, НАТО
НАТО раскинула щупальца по всему миру, заявил Гаврилов
Глава делегации России в Вене: НАТО раскинула щупальца по всему миру