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НАТО раскинула щупальца по всему миру, заявил Гаврилов - РИА Новости, 02.04.2024
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09:42 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/nato-1937261238.html
НАТО раскинула щупальца по всему миру, заявил Гаврилов
НАТО раскинула щупальца по всему миру, заявил Гаврилов - РИА Новости, 02.04.2024
НАТО раскинула щупальца по всему миру, заявил Гаврилов
НАТО раскинула щупальца по всему миру, у организации всюду потенциальные линии фронта, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:42
2024-04-02T09:42
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ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. НАТО раскинула щупальца по всему миру, у организации всюду потенциальные линии фронта, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Как отметил дипломат, после распада СССР и самороспуска Организации Варшавского договора альянс попытался переориентироваться на такие задачи, как кризисное реагирование и миротворческие усилия, но эти усилия потерпели фиаско. "Очень скоро государства-члены снова начали тяготеть "к истокам" – пятой статье Вашингтонского договора. Чтобы закрепить этот процесс, увеличить военные расходы, нарастить военные потенциалы и "продать" все это общественности, в НАТО вновь заговорили о "российской угрозе". Кровавый переворот в Киеве и последующие события были лишь использованы в качестве обоснования для возвращения НАТО к схемам "холодной войны". Сейчас альянс раскинул свои щупальца по всему миру, у него по всем азимутам – потенциальные линии фронта", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО. Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
https://ria.ru/20240402/nato-1937253988.html
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космос - риа наука, россия, вена, ссср, константин гаврилов, нато
Космос - РИА Наука, Россия, Вена, СССР, Константин Гаврилов, НАТО
НАТО раскинула щупальца по всему миру, заявил Гаврилов

Глава делегации России в Вене: НАТО раскинула щупальца по всему миру

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. НАТО раскинула щупальца по всему миру, у организации всюду потенциальные линии фронта, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Как отметил дипломат, после распада СССР и самороспуска Организации Варшавского договора альянс попытался переориентироваться на такие задачи, как кризисное реагирование и миротворческие усилия, но эти усилия потерпели фиаско.
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"Очень скоро государства-члены снова начали тяготеть "к истокам" – пятой статье Вашингтонского договора. Чтобы закрепить этот процесс, увеличить военные расходы, нарастить военные потенциалы и "продать" все это общественности, в НАТО вновь заговорили о "российской угрозе". Кровавый переворот в Киеве и последующие события были лишь использованы в качестве обоснования для возвращения НАТО к схемам "холодной войны". Сейчас альянс раскинул свои щупальца по всему миру, у него по всем азимутам – потенциальные линии фронта", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО.
Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
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Космос - РИА НаукаРоссияВенаСССРКонстантин ГавриловНАТО
 
 
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