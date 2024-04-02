https://ria.ru/20240402/nato-1937261238.html

НАТО раскинула щупальца по всему миру, заявил Гаврилов

НАТО раскинула щупальца по всему миру, заявил Гаврилов - РИА Новости, 02.04.2024

НАТО раскинула щупальца по всему миру, заявил Гаврилов

НАТО раскинула щупальца по всему миру, у организации всюду потенциальные линии фронта, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T09:42

2024-04-02T09:42

2024-04-02T09:42

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ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. НАТО раскинула щупальца по всему миру, у организации всюду потенциальные линии фронта, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Как отметил дипломат, после распада СССР и самороспуска Организации Варшавского договора альянс попытался переориентироваться на такие задачи, как кризисное реагирование и миротворческие усилия, но эти усилия потерпели фиаско. "Очень скоро государства-члены снова начали тяготеть "к истокам" – пятой статье Вашингтонского договора. Чтобы закрепить этот процесс, увеличить военные расходы, нарастить военные потенциалы и "продать" все это общественности, в НАТО вновь заговорили о "российской угрозе". Кровавый переворот в Киеве и последующие события были лишь использованы в качестве обоснования для возвращения НАТО к схемам "холодной войны". Сейчас альянс раскинул свои щупальца по всему миру, у него по всем азимутам – потенциальные линии фронта", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО. Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.

https://ria.ru/20240402/nato-1937253988.html

https://ria.ru/20240401/nato-1937014148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, вена, ссср, константин гаврилов, нато