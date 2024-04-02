Патрушев отметил усиление военного потенциала НАТО вдоль границ России
Патрушев: НАТО планомерно усиливает военный потенциал вдоль границ России
© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. НАТО планомерно усиливает свой военный потенциал вдоль границ России - от Баренцева до Черного моря, констатирует секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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"НАТО планомерно усиливает свой военный потенциал вдоль наших границ от Баренцева до Черного моря. В выступлениях лидеров стран блока и документах появился даже термин "Восточный фланг НАТО", к которому отнесены все граничащие с Россией и с союзной Белоруссией страны Восточной Европы, а также Румыния и с недавних пор Швеция и Финляндия", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания НАТО.
"Руководство альянса не скрывает, что проходящие в настоящее время в Европе крупнейшие со времен распада СССР военные маневры вблизи российских границ "Стойкий защитник-2024" направлены именно на "сдерживание" России. Только в минувшем году НАТО и ее страны-члены провели 130 коалиционных и более 1 тысячи национальных военных учений и тренировок. Заметьте, не за десятилетие, а за один 2023 год", - добавил Патрушев.
Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Советский Союз не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции.
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15 сентября 2023, 10:04