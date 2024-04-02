https://ria.ru/20240402/nato-1937222314.html
В Совбезе рассказали, как США наживаются на союзниках по НАТО
В Совбезе рассказали, как США наживаются на союзниках по НАТО - РИА Новости, 02.04.2024
В Совбезе рассказали, как США наживаются на союзниках по НАТО
США диктует союзникам условия приобретения конкретных видов вооружения и обмундирования у своих производителей, тем самым Вашингтон наживается, заявил секретарь РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T00:24
2024-04-02T00:24
2024-04-02T00:24
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. США диктует союзникам условия приобретения конкретных видов вооружения и обмундирования у своих производителей, тем самым Вашингтон наживается, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Русофобия используется Вашингтоном и Лондоном, чтобы прочно привязать к ним другие страны НАТО экономическими обязательствами. США наживаются за счет увеличения мощностей военно-промышленного комплекса, диктуя союзникам условия приобретения вполне конкретных видов вооружения и обмундирования у своих производителей", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания НАТО. Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Советский Союз не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926776391.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), европа, николай патрушев, нато
В мире, США, Вашингтон (штат), Европа, Николай Патрушев, НАТО
В Совбезе рассказали, как США наживаются на союзниках по НАТО
Патрушев: США диктует союзникам условия по покупке вооружения, наживаясь на них
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
США диктует союзникам условия приобретения конкретных видов вооружения и обмундирования у своих производителей, тем самым Вашингтон наживается, заявил
секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Русофобия используется Вашингтоном и Лондоном, чтобы прочно привязать к ним другие страны НАТО экономическими обязательствами. США наживаются за счет увеличения мощностей военно-промышленного комплекса, диктуя союзникам условия приобретения вполне конкретных видов вооружения и обмундирования у своих производителей", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания НАТО.
Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Советский Союз не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции.