https://ria.ru/20240402/nato-1937221711.html
Патрушев объяснил, почему НАТО наращивает "самоубийственные" военные траты
Патрушев объяснил, почему НАТО наращивает "самоубийственные" военные траты - РИА Новости, 02.04.2024
Патрушев объяснил, почему НАТО наращивает "самоубийственные" военные траты
Члены НАТО наращивают свои военные траты, ибо обязаны подчиняться "блоковой" дисциплине, эти расходы в 2024 году выросли до половины от мировых, заявил... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T00:20
2024-04-02T00:20
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Члены НАТО наращивают свои военные траты, ибо обязаны подчиняться "блоковой" дисциплине, эти расходы в 2024 году выросли до половины от мировых, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. На днях премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что повышает военные расходы и увеличивает для этого налоги в стране, напомнил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" по случаю 75-летия создания НАТО. "Она вынуждена идти на этот акт политического самоубийства, так как члены альянса обязаны подчиняться "блоковой" дисциплине, наращивая военные траты. В текущем году уже 18 стран альянса выполнили "поручение" Вашингтона, увеличив расходы на военные нужды НАТО до 2% от ВВП", - отметил Патрушев. "Расходы на оборону стран-членов НАТО в этом году увеличились до 50% от общемирового показателя. Бюджет альянса растет уже девятый год подряд и в 2023 году составил более 1,1 триллиона долларов США", - добавил Патрушев. Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Советский Союз не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240402/patrushev-1937221099.html
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в мире, вашингтон (штат), европа, россия, николай патрушев, кайя каллас, нато
В мире, Вашингтон (штат), Европа, Россия, Николай Патрушев, Кайя Каллас, НАТО
Патрушев объяснил, почему НАТО наращивает "самоубийственные" военные траты
Патрушев: НАТО наращивает военные траты, подчиняясь "блоковой" дисциплине
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Члены НАТО наращивают свои военные траты, ибо обязаны подчиняться "блоковой" дисциплине, эти расходы в 2024 году выросли до половины от мировых, заявил
секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
На днях премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что повышает военные расходы и увеличивает для этого налоги в стране, напомнил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" по случаю 75-летия создания НАТО.
"Она вынуждена идти на этот акт политического самоубийства, так как члены альянса обязаны подчиняться "блоковой" дисциплине, наращивая военные траты. В текущем году уже 18 стран альянса выполнили "поручение" Вашингтона, увеличив расходы на военные нужды НАТО до 2% от ВВП", - отметил Патрушев.
"Расходы на оборону стран-членов НАТО в этом году увеличились до 50% от общемирового показателя. Бюджет альянса растет уже девятый год подряд и в 2023 году составил более 1,1 триллиона долларов США", - добавил Патрушев.
Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Советский Союз не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции.