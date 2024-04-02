https://ria.ru/20240402/nato-1937221711.html

Патрушев объяснил, почему НАТО наращивает "самоубийственные" военные траты

Патрушев объяснил, почему НАТО наращивает "самоубийственные" военные траты - РИА Новости, 02.04.2024

Патрушев объяснил, почему НАТО наращивает "самоубийственные" военные траты

Члены НАТО наращивают свои военные траты, ибо обязаны подчиняться "блоковой" дисциплине, эти расходы в 2024 году выросли до половины от мировых, заявил... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T00:20

2024-04-02T00:20

2024-04-02T00:20

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Члены НАТО наращивают свои военные траты, ибо обязаны подчиняться "блоковой" дисциплине, эти расходы в 2024 году выросли до половины от мировых, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. На днях премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что повышает военные расходы и увеличивает для этого налоги в стране, напомнил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" по случаю 75-летия создания НАТО. "Она вынуждена идти на этот акт политического самоубийства, так как члены альянса обязаны подчиняться "блоковой" дисциплине, наращивая военные траты. В текущем году уже 18 стран альянса выполнили "поручение" Вашингтона, увеличив расходы на военные нужды НАТО до 2% от ВВП", - отметил Патрушев. "Расходы на оборону стран-членов НАТО в этом году увеличились до 50% от общемирового показателя. Бюджет альянса растет уже девятый год подряд и в 2023 году составил более 1,1 триллиона долларов США", - добавил Патрушев. Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Советский Союз не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240402/patrushev-1937221099.html

https://ria.ru/20230915/ssha-1896460302.html

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в мире, вашингтон (штат), европа, россия, николай патрушев, кайя каллас, нато