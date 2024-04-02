https://ria.ru/20240402/nato-1937220765.html

Патрушев обвинил НАТО в использовании террористических организаций

Патрушев обвинил НАТО в использовании террористических организаций - РИА Новости, 02.04.2024

Патрушев обвинил НАТО в использовании террористических организаций

НАТО не гнушается использовать террористические организации в своих интересах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T00:11

2024-04-02T00:11

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. НАТО не гнушается использовать террористические организации в своих интересах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Североатлантический союз задействуется в качестве инструмента Вашингтона в проведении "гибридных войн". Его члены послушно выполняют установки на применение экономических санкций, "замораживание" финансовых средств, на осуществление разведывательной деятельности, психологических операций и кибератак, привлекаются к акциям подрыва и дезорганизации системы государственного управления стран, не согласных с политикой англосаксов", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания НАТО. "При этом альянс не гнушается использовать в своих интересах террористические организации", - отметил секретарь СБ РФ. Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Советский Союз не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240326/terakt-1935942551.html

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россия, вашингтон (штат), европа, николай патрушев, нато, в мире