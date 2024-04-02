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Немецкие волонтеры поставляют для ВСУ наркотики, заявил Сальдо
Немецкие волонтеры поставляют для ВСУ наркотики, заявил Сальдо - РИА Новости, 02.04.2024
Немецкие волонтеры поставляют для ВСУ наркотики, заявил Сальдо
Немецкие волонтеры поставляют для украинских солдат наркотики и психотропные вещества, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:35
2024-04-02T15:35
2024-04-02T15:35
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германия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Немецкие волонтеры поставляют для украинских солдат наркотики и психотропные вещества, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Так называемые "волонтёры" из ФРГ губят судьбы украинских солдат, распространяя среди них наркотики и психотропные вещества", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, вместе с гуманитарной помощью члены немецкой волонтёрской организации Medical Responce Crew поставляют в 15 подразделений на линии фронта "амфетамин и прочую гадость". "Об этом не раз рассказывали пленные украинские солдаты. При этом командование в курсе, что их подчинённым продают наркотики прямо на передовой, однако нисколько этому не препятствует", - добавил Сальдо. По его словам, командование ВСУ устраивает такая ситуация, потому что, во-первых, одурманенные солдаты не могут протестовать против их использования в качестве пушечного мяса, а во-вторых, что самое главное, — украинские командиры и начальники имеют от торговли наркотиками неплохую прибыль.
https://ria.ru/20240402/ii-1937273929.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Германия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Немецкие волонтеры поставляют для ВСУ наркотики, заявил Сальдо
Сальдо: немецкие волонтеры поставляют для украинских солдат наркотики