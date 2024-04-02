Рейтинг@Mail.ru
Немецкие волонтеры поставляют для ВСУ наркотики, заявил Сальдо - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/narkotiki-1937367096.html
Немецкие волонтеры поставляют для ВСУ наркотики, заявил Сальдо
Немецкие волонтеры поставляют для ВСУ наркотики, заявил Сальдо - РИА Новости, 02.04.2024
Немецкие волонтеры поставляют для ВСУ наркотики, заявил Сальдо
Немецкие волонтеры поставляют для украинских солдат наркотики и психотропные вещества, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:35
2024-04-02T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
германия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916400538_0:40:3220:1851_1920x0_80_0_0_a5196a287439e0905ffbb49c1f1760b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Немецкие волонтеры поставляют для украинских солдат наркотики и психотропные вещества, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Так называемые "волонтёры" из ФРГ губят судьбы украинских солдат, распространяя среди них наркотики и психотропные вещества", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, вместе с гуманитарной помощью члены немецкой волонтёрской организации Medical Responce Crew поставляют в 15 подразделений на линии фронта "амфетамин и прочую гадость". "Об этом не раз рассказывали пленные украинские солдаты. При этом командование в курсе, что их подчинённым продают наркотики прямо на передовой, однако нисколько этому не препятствует", - добавил Сальдо. По его словам, командование ВСУ устраивает такая ситуация, потому что, во-первых, одурманенные солдаты не могут протестовать против их использования в качестве пушечного мяса, а во-вторых, что самое главное, — украинские командиры и начальники имеют от торговли наркотиками неплохую прибыль.
https://ria.ru/20240402/ii-1937273929.html
https://ria.ru/20240402/chasov_yar-1937236680.html
херсонская область
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916400538_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_d12b72c22dd55151219e842d3b1863ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , германия, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Германия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Немецкие волонтеры поставляют для ВСУ наркотики, заявил Сальдо

Сальдо: немецкие волонтеры поставляют для украинских солдат наркотики

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Немецкие волонтеры поставляют для украинских солдат наркотики и психотропные вещества, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Так называемые "волонтёры" из ФРГ губят судьбы украинских солдат, распространяя среди них наркотики и психотропные вещества", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Ряд атак ВСУ по России осуществили с БПЛА с использованием ИИ, пишут СМИ
Вчера, 10:21
По его словам, вместе с гуманитарной помощью члены немецкой волонтёрской организации Medical Responce Crew поставляют в 15 подразделений на линии фронта "амфетамин и прочую гадость".
«
"Об этом не раз рассказывали пленные украинские солдаты. При этом командование в курсе, что их подчинённым продают наркотики прямо на передовой, однако нисколько этому не препятствует", - добавил Сальдо.
По его словам, командование ВСУ устраивает такая ситуация, потому что, во-первых, одурманенные солдаты не могут протестовать против их использования в качестве пушечного мяса, а во-вторых, что самое главное, — украинские командиры и начальники имеют от торговли наркотиками неплохую прибыль.
Оружие солдат ВСУ на улице в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ, сообщил советник Пушилина
Вчера, 06:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьГерманияВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала