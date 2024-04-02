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Боец объяснил, почему у польских наемников на стороне ВСУ плохая мотивация - РИА Новости, 02.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:33 02.04.2024 (обновлено: 05:31 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/naemniki-1937230062.html
Боец объяснил, почему у польских наемников на стороне ВСУ плохая мотивация
Боец объяснил, почему у польских наемников на стороне ВСУ плохая мотивация - РИА Новости, 02.04.2024
Боец объяснил, почему у польских наемников на стороне ВСУ плохая мотивация
На Lонецком направлении часто встречаются польские наемники — они воюют за деньги, что сказывается на их уровне подготовки и мотивации, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T03:33
2024-04-02T05:31
в мире
донецк
марьинка (днр)
сергей шойгу
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. На Lонецком направлении часто встречаются польские наемники — они воюют за деньги, что сказывается на их уровне подготовки и мотивации, рассказал РИА Новости российский военный из 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным "Бошка", на днях награжденный за службу орденом Мужества.&quot;Штурмовали (поселок) Победу (в окрестностях Донецка и Марьинки — ред.), там тоже интересно было. С поляками увиделись. Залетели туда на &quot;бэхах&quot; (БМП), выполняли свою работу. Встретились с военнослужащими ВСУ — вот как я с вами сейчас. Было весело, было жарко. Повоевали, отвоевали&quot;, — рассказал он.По его словам, поляки были в Победе в качестве штурмовиков. Их национальность он определил, так как они говорили между собой на польском языке."Два "мрапа" (mine resistant ambush protected, броневые машины с усиленной противоминной защитой — Прим. ред.), это 10-12 человек. И против нас семерых", — рассказал он.Собеседник агентства отметил, что польские боевики были, скорее всего, наемниками, это сказывается на их мотивации. "Люди, наверное, шли за деньгами. Поэтому там больше не военного опыта, а просто желание денег. Поэтому ничего особого. Воевали хорошо, но недолго", — рассказал он.О полном взятии Марьинки, расположенной поблизости от Донецка, 25 декабря главе государства доложил министр обороны Сергей Шойгу. Путин отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка подразделения противника.
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936775782.html
https://ria.ru/20240312/naemnik-1932413694.html
https://ria.ru/20231219/naemnik-1916689719.html
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в мире, донецк, марьинка (днр), сергей шойгу, вооруженные силы украины
В мире, Донецк, Марьинка (ДНР), Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Боец объяснил, почему у польских наемников на стороне ВСУ плохая мотивация

Российский военный: на Донецком направлении часто встречаются польские наемники

© Фото : Sgt. Anthony JonesПольский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области
Польский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : Sgt. Anthony Jones
Польский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. На Lонецком направлении часто встречаются польские наемники — они воюют за деньги, что сказывается на их уровне подготовки и мотивации, рассказал РИА Новости российский военный из 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным "Бошка", на днях награжденный за службу орденом Мужества.
«

"Штурмовали (поселок) Победу (в окрестностях Донецка и Марьинки — ред.), там тоже интересно было. С поляками увиделись. Залетели туда на "бэхах" (БМП), выполняли свою работу. Встретились с военнослужащими ВСУ — вот как я с вами сейчас. Было весело, было жарко. Повоевали, отвоевали", — рассказал он.

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По его словам, поляки были в Победе в качестве штурмовиков. Их национальность он определил, так как они говорили между собой на польском языке.
"Два "мрапа" (mine resistant ambush protected, броневые машины с усиленной противоминной защитой — Прим. ред.), это 10-12 человек. И против нас семерых", — рассказал он.
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Собеседник агентства отметил, что польские боевики были, скорее всего, наемниками, это сказывается на их мотивации. "Люди, наверное, шли за деньгами. Поэтому там больше не военного опыта, а просто желание денег. Поэтому ничего особого. Воевали хорошо, но недолго", — рассказал он.
О полном взятии Марьинки, расположенной поблизости от Донецка, 25 декабря главе государства доложил министр обороны Сергей Шойгу. Путин отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка подразделения противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкМарьинка (ДНР)Сергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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