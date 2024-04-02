https://ria.ru/20240402/naemniki-1937230062.html

Боец объяснил, почему у польских наемников на стороне ВСУ плохая мотивация

Боец объяснил, почему у польских наемников на стороне ВСУ плохая мотивация - РИА Новости, 02.04.2024

Боец объяснил, почему у польских наемников на стороне ВСУ плохая мотивация

На Lонецком направлении часто встречаются польские наемники — они воюют за деньги, что сказывается на их уровне подготовки и мотивации, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T03:33

2024-04-02T03:33

2024-04-02T05:31

в мире

донецк

марьинка (днр)

сергей шойгу

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. На Lонецком направлении часто встречаются польские наемники — они воюют за деньги, что сказывается на их уровне подготовки и мотивации, рассказал РИА Новости российский военный из 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным "Бошка", на днях награжденный за службу орденом Мужества."Штурмовали (поселок) Победу (в окрестностях Донецка и Марьинки — ред.), там тоже интересно было. С поляками увиделись. Залетели туда на "бэхах" (БМП), выполняли свою работу. Встретились с военнослужащими ВСУ — вот как я с вами сейчас. Было весело, было жарко. Повоевали, отвоевали", — рассказал он.По его словам, поляки были в Победе в качестве штурмовиков. Их национальность он определил, так как они говорили между собой на польском языке."Два "мрапа" (mine resistant ambush protected, броневые машины с усиленной противоминной защитой — Прим. ред.), это 10-12 человек. И против нас семерых", — рассказал он.Собеседник агентства отметил, что польские боевики были, скорее всего, наемниками, это сказывается на их мотивации. "Люди, наверное, шли за деньгами. Поэтому там больше не военного опыта, а просто желание денег. Поэтому ничего особого. Воевали хорошо, но недолго", — рассказал он.О полном взятии Марьинки, расположенной поблизости от Донецка, 25 декабря главе государства доложил министр обороны Сергей Шойгу. Путин отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка подразделения противника.

https://ria.ru/20240330/ukraina-1936775782.html

https://ria.ru/20240312/naemnik-1932413694.html

https://ria.ru/20231219/naemnik-1916689719.html

донецк

марьинка (днр)

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в мире, донецк, марьинка (днр), сергей шойгу, вооруженные силы украины