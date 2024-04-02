https://ria.ru/20240402/muzey-zapovednik-1937349387.html

Елабужский музей-заповедник осудил атаку дронов на город

Елабужский музей-заповедник осудил атаку дронов на город - РИА Новости, 02.04.2024

Елабужский музей-заповедник осудил атаку дронов на город

Генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника в Татарстане Гульзада Руденко после атаки дронов на Елабугу направила обращение в... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T15:01

2024-04-02T15:01

2024-04-02T15:01

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елабуга

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КАЗАНЬ, 2 апр — РИА Новости. Генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника в Татарстане Гульзада Руденко после атаки дронов на Елабугу направила обращение в Международный совет музеев, в котором осудила атаку на мирное население, в частности, на молодежь. "На территории особой экономической зоны "Алабуга" произошел акт бессмысленной жестокости – нападение с помощью непилотируемых летательных устройств, начиненных взрывчаткой. Атака двух БПЛА, начавшаяся в 5.45 утра, пришлась на здание общежития учебного заведения "Алабуга Политех", где в это время спали обучающиеся – дети и молодежь, граждане России, Индии, стран Средней Азии, Латинской Америки и Африки", - говорится в обращении. Руденко отмечает, что в очередной раз целью террористов и их пособников, как в Подмосковье и Белгороде, стали мирные люди, в первую очередь, дети. "Елабужский государственный музей-заповедник, в своей деятельности руководствующийся интерпретацией культуры как "мягкой силы", направленной на активизацию диалога между представителями самых разных идеологий, политических и иных позиций, решительно осуждает применение силы, особенно в ситуации, когда пострадавшими становятся дети и молодежь", - подчеркивает автор обращения. При этом, по ее словам, потенциальными целями предательского и варварского нападения стали обучающиеся граждане не только России, но и все, кто приехал в Елабугу за знаниями, навыками и практическим опытом. Директор музея-заповедника просит Международный совет музеев принять и зафиксировать высказанную позицию по осуждению военных атак на мирное население России. Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. По последним данным, в Елабуге, где удар пришелся по общежитию учебного заведения, пострадали 12 человек, их жизни ничего не угрожает.

https://ria.ru/20240402/ataka-1937317075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

елабуга, россия, индия