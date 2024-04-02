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В Москве промоют более тысячи пешеходных переходов - РИА Новости, 02.04.2024
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10:52 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/moskva-1937283062.html
В Москве промоют более тысячи пешеходных переходов
В Москве промоют более тысячи пешеходных переходов - РИА Новости, 02.04.2024
В Москве промоют более тысячи пешеходных переходов
Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют после зимы более 1 тысячи подземных и надземных пешеходных переходов, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T10:52
2024-04-02T10:52
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют после зимы более 1 тысячи подземных и надземных пешеходных переходов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, запланированы мероприятия по промывке 1 075 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов. Все работы завершим в установленный срок - до конца апреля", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что каждое сооружение тщательно очистят по определенной технологии с использованием спецтехники. На время работ переходы закрывать не будут: на месте выставят ограждение, оставив проход для пешеходов. "Подземные переходы очистим вручную, затем промоем с помощью аппаратов высокого давления и щеток стены, гранитные парапеты и лестничные сходы. При необходимости проведем покраску и ремонт отдельных элементов сооружений. Надземные переходы промоем с применением автовышек. Снаружи на остекленные конструкции нанесут моющее средство и потом смоют водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", - отметил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в Москве уже полным ходом идут масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности до конца апреля приведут в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.
https://ria.ru/20240402/sneg-1937263687.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве промоют более тысячи пешеходных переходов

Бирюков: в Москве после зимы промоют более тысячи пешеходных переходов

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют после зимы более 1 тысячи подземных и надземных пешеходных переходов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, запланированы мероприятия по промывке 1 075 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов. Все работы завершим в установленный срок - до конца апреля", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что каждое сооружение тщательно очистят по определенной технологии с использованием спецтехники. На время работ переходы закрывать не будут: на месте выставят ограждение, оставив проход для пешеходов.
"Подземные переходы очистим вручную, затем промоем с помощью аппаратов высокого давления и щеток стены, гранитные парапеты и лестничные сходы. При необходимости проведем покраску и ремонт отдельных элементов сооружений. Надземные переходы промоем с применением автовышек. Снаружи на остекленные конструкции нанесут моющее средство и потом смоют водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", - отметил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в Москве уже полным ходом идут масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности до конца апреля приведут в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.
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