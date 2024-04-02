https://ria.ru/20240402/moskva-1937283062.html

В Москве промоют более тысячи пешеходных переходов

В Москве промоют более тысячи пешеходных переходов - РИА Новости, 02.04.2024

В Москве промоют более тысячи пешеходных переходов

Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют после зимы более 1 тысячи подземных и надземных пешеходных переходов, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T10:52

2024-04-02T10:52

2024-04-02T10:52

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют после зимы более 1 тысячи подземных и надземных пешеходных переходов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, запланированы мероприятия по промывке 1 075 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов. Все работы завершим в установленный срок - до конца апреля", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что каждое сооружение тщательно очистят по определенной технологии с использованием спецтехники. На время работ переходы закрывать не будут: на месте выставят ограждение, оставив проход для пешеходов. "Подземные переходы очистим вручную, затем промоем с помощью аппаратов высокого давления и щеток стены, гранитные парапеты и лестничные сходы. При необходимости проведем покраску и ремонт отдельных элементов сооружений. Надземные переходы промоем с применением автовышек. Снаружи на остекленные конструкции нанесут моющее средство и потом смоют водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", - отметил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в Москве уже полным ходом идут масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности до конца апреля приведут в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.

https://ria.ru/20240402/sneg-1937263687.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков