https://ria.ru/20240402/moshenniki-1937219859.html

Назван способ вычислить мошенников, действующих под видом налоговиков

Назван способ вычислить мошенников, действующих под видом налоговиков - РИА Новости, 02.04.2024

Назван способ вычислить мошенников, действующих под видом налоговиков

Звонки и сообщения от якобы налоговой инспекции с требованием отправить декларацию по ссылке должны сразу насторожить - очевидно, это действуют мошенники,... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T02:17

2024-04-02T02:17

2024-04-02T02:17

общество

мошенники

мошенничество

россия

госуслуги

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Звонки и сообщения от якобы налоговой инспекции с требованием отправить декларацию по ссылке должны сразу насторожить - очевидно, это действуют мошенники, рассказала агентству "Прайм" руководитель налоговой практики МКА "Аронов и партнеры" Виталия Мурылева-Казак.Она напомнила, что по закону инспекторы налоговой службы могут общаться через личный кабинет налогоплательщика, “Госуслуги”, отправлять бумажные письма по почте или вручать лично при визите в налоговый орган.Возможно информирование о налоговых задолженностях через СМС-сообщения или электронную почту. Но для этого налогоплательщик сначала должен предоставить в налоговый орган, где он стоит на учете, соответствующее согласие в письменной форме. Если такого согласия не было, то это письмо от мошенников, разъясняет адвокат.“Если вам звонит якобы налоговый инспектор, уточните у него, в какой инспекции он работает. Если он не может назвать номер или называет налоговую, на учете в которой вы не стоите, кладите трубку”, - советует она. Если номер назван верно, попросите звонящего представиться, уточните название отдела, в котором он работает, а затем положите трубку и перезвоните в налоговую. Узнайте у них, есть ли такой сотрудник и расскажите о звонке. Контактные телефоны есть на всех сайтах налоговых инспекций, заключила Мурылева-Казак.

https://ria.ru/20240329/moshenniki-1936523243.html

https://ria.ru/20240328/tsb-1936326063.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, мошенники, мошенничество, россия, госуслуги