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Назван способ вычислить мошенников, действующих под видом налоговиков - РИА Новости, 02.04.2024
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02:17 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/moshenniki-1937219859.html
Назван способ вычислить мошенников, действующих под видом налоговиков
Назван способ вычислить мошенников, действующих под видом налоговиков - РИА Новости, 02.04.2024
Назван способ вычислить мошенников, действующих под видом налоговиков
Звонки и сообщения от якобы налоговой инспекции с требованием отправить декларацию по ссылке должны сразу насторожить - очевидно, это действуют мошенники,... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T02:17
2024-04-02T02:17
общество
мошенники
мошенничество
россия
госуслуги
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Звонки и сообщения от якобы налоговой инспекции с требованием отправить декларацию по ссылке должны сразу насторожить - очевидно, это действуют мошенники, рассказала агентству "Прайм" руководитель налоговой практики МКА "Аронов и партнеры" Виталия Мурылева-Казак.Она напомнила, что по закону инспекторы налоговой службы могут общаться через личный кабинет налогоплательщика, “Госуслуги”, отправлять бумажные письма по почте или вручать лично при визите в налоговый орган.Возможно информирование о налоговых задолженностях через СМС-сообщения или электронную почту. Но для этого налогоплательщик сначала должен предоставить в налоговый орган, где он стоит на учете, соответствующее согласие в письменной форме. Если такого согласия не было, то это письмо от мошенников, разъясняет адвокат.“Если вам звонит якобы налоговый инспектор, уточните у него, в какой инспекции он работает. Если он не может назвать номер или называет налоговую, на учете в которой вы не стоите, кладите трубку”, - советует она. Если номер назван верно, попросите звонящего представиться, уточните название отдела, в котором он работает, а затем положите трубку и перезвоните в налоговую. Узнайте у них, есть ли такой сотрудник и расскажите о звонке. Контактные телефоны есть на всех сайтах налоговых инспекций, заключила Мурылева-Казак.
https://ria.ru/20240329/moshenniki-1936523243.html
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общество, мошенники, мошенничество, россия, госуслуги
Общество, мошенники, Мошенничество, Россия, Госуслуги
Назван способ вычислить мошенников, действующих под видом налоговиков

Юрист Мурылева-Казак предупредила о звонках мошенников от лица налоговой службы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКолл-центр телефонных мошенников
Колл-центр телефонных мошенников - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости
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Колл-центр телефонных мошенников. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Звонки и сообщения от якобы налоговой инспекции с требованием отправить декларацию по ссылке должны сразу насторожить - очевидно, это действуют мошенники, рассказала агентству "Прайм" руководитель налоговой практики МКА "Аронов и партнеры" Виталия Мурылева-Казак.
Она напомнила, что по закону инспекторы налоговой службы могут общаться через личный кабинет налогоплательщика, “Госуслуги”, отправлять бумажные письма по почте или вручать лично при визите в налоговый орган.
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Возможно информирование о налоговых задолженностях через СМС-сообщения или электронную почту. Но для этого налогоплательщик сначала должен предоставить в налоговый орган, где он стоит на учете, соответствующее согласие в письменной форме. Если такого согласия не было, то это письмо от мошенников, разъясняет адвокат.
“Если вам звонит якобы налоговый инспектор, уточните у него, в какой инспекции он работает. Если он не может назвать номер или называет налоговую, на учете в которой вы не стоите, кладите трубку”, - советует она. Если номер назван верно, попросите звонящего представиться, уточните название отдела, в котором он работает, а затем положите трубку и перезвоните в налоговую. Узнайте у них, есть ли такой сотрудник и расскажите о звонке. Контактные телефоны есть на всех сайтах налоговых инспекций, заключила Мурылева-Казак.
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