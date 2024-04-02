Диалог о вступлении Молдавии в ЕС не начнется в 2024 году, считает Додон
Игорь Додон: переговоры о вступлении Молдавии в ЕС не начнутся в 2024 году
© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Переговоры о вступлении Молдавии в ЕС не начнутся до конца этого года из-за выборов в Европарламент, считает экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон.
Лидеры стран ЕС 21 марта одобрили прогресс Украины и Молдавии в проведении реформ, рекомендованных ранее этим странам для начала переговоров о членстве в Евросоюзе, а также поручили Совету ЕС как можно скорее утвердить так называемые "переговорные рамки" и начать их реализацию. Вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова выразила надежду, что межправительственная конференция с ЕС, которая станет официальным началом переговоров о вступлении республики в Евросоюз, состоится в ближайшие несколько месяцев.
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"Проблема в том, что сейчас особо не с кем вести переговоры, поскольку в разгаре кампания по выборам в Европарламент, которые пройдут почти через два месяца, Европарламент должен выбрать Еврокомиссию, а она уже должна начать переговоры. 2024 год для Молдавии потерян, после последних выборов в Европарламент переговоры о назначении руководства Еврокомиссии длились 6-7 месяцев, самые оптимистичные прогнозы говорят, что его назначат к сентябрю, до тех пор переговоров не будет", - заявил Додон в эфире телеканала N4.
По его словам, никаких конкретных шагов для начала переговоры так и не было сделано. Кроме того, Додон допускает, что новое руководство Еврокомиссии может изменить отношение к Молдавии.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.