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Зеленский понизил минимальный возраст мобилизации, сообщили в Раде

Зеленский понизил минимальный возраст мобилизации, сообщили в Раде - РИА Новости, 02.04.2024

Зеленский понизил минимальный возраст мобилизации, сообщили в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T18:16

2024-04-02T18:16

2024-04-02T20:05

специальная военная операция на украине

украина

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владимир зеленский

алексей гончаренко

верховная рада украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале."Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет", — говорится в публикации.Как следует из карточки законопроекта на сайте Верховной рады, парламент принял его еще 30 мая прошлого года.Таким образом, нижняя планка возраста мобилизации снизилась с 27 до 25 лет.Кроме того, как сообщил Гончаренко, президент подписал закон о создании "кабинета призывника", через который на Украине могут рассылать электронные повестки. Также Зеленский ликвидировал статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. Гончаренко уточнил, что мужчины, которые получили эту категорию здоровья, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторный медицинский осмотр.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины