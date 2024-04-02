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Зеленский понизил минимальный возраст мобилизации, сообщили в Раде
Зеленский понизил минимальный возраст мобилизации, сообщили в Раде - РИА Новости, 02.04.2024
Зеленский понизил минимальный возраст мобилизации, сообщили в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:16
2024-04-02T18:16
2024-04-02T20:05
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале."Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет", — говорится в публикации.Как следует из карточки законопроекта на сайте Верховной рады, парламент принял его еще 30 мая прошлого года.Таким образом, нижняя планка возраста мобилизации снизилась с 27 до 25 лет.Кроме того, как сообщил Гончаренко, президент подписал закон о создании "кабинета призывника", через который на Украине могут рассылать электронные повестки. Также Зеленский ликвидировал статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. Гончаренко уточнил, что мужчины, которые получили эту категорию здоровья, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторный медицинский осмотр.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Зеленский понизил минимальный возраст мобилизации, сообщили в Раде
Зеленский подписал закон о понижении возраста мобилизации до 25 лет
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале
.
"Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет", — говорится в публикации.
Как следует из карточки законопроекта
на сайте Верховной рады
, парламент принял его еще 30 мая прошлого года.
Таким образом, нижняя планка возраста мобилизации снизилась с 27 до 25 лет.
Кроме того, как сообщил Гончаренко, президент подписал закон о создании "кабинета призывника", через который на Украине могут рассылать электронные повестки. Также Зеленский ликвидировал статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. Гончаренко уточнил, что мужчины, которые получили эту категорию здоровья, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторный медицинский осмотр.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.