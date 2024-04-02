https://ria.ru/20240402/minoborony-1937377541.html

Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении

Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении - РИА Новости, 02.04.2024

Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении

Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили более 250 военнослужащих и два танка,... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:21

2024-04-02T16:21

2024-04-02T16:28

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили более 250 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й, 92-й штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Андреевка, Антоновка, Красногоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, российские войска отразили две контратаки формирований 31-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Богдановка ДНР."ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155 миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152 миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Акация", три 152 миллиметровых гаубицы Д-20, 122 миллиметровая гаубица Д-30, два 105 миллиметровых орудия М119 и L118 производства США и Великобритании, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240402/svo-1937378091.html

https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937377975.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире, сша, украина