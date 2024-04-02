https://ria.ru/20240402/middlton-1937361239.html

СМИ раскрыли, почему Кейт Миддлтон сообщила свой онкодиагноз

СМИ раскрыли, почему Кейт Миддлтон сообщила свой онкодиагноз - РИА Новости, 02.04.2024

СМИ раскрыли, почему Кейт Миддлтон сообщила свой онкодиагноз

Супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон была вынуждена раскрыть, что у нее обнаружили рак, из-за угрозы утечки этой информации,... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T15:11

2024-04-02T15:11

2024-04-02T15:42

в мире

лондон

кейт миддлтон

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон была вынуждена раскрыть, что у нее обнаружили рак, из-за угрозы утечки этой информации, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники. "Кто-то знал о состоянии ее здоровья. С Кенсингтонским дворцом связались по поводу диагноза Кейт Миддлтон, не оставляя (дворцу. — Прим. ред.) иного выбора, кроме как поторопиться, чтобы сработать на опережение", — уточнило издание. При этом пока неизвестно, произошла ли эта утечка из лондонской клиники, где принцесса Уэльская проходила лечение, или откуда-то еще, пишет Daily Mail. До этого сообщалось, что трех медсестер клиники подозревают в утечке медицинских записей членов королевской семьи. В конце марта младший министр в британском Министерстве здравоохранения Мария Колфилд заявила, что полицию Лондона попросили заняться делом о попытке получить доступ к медицинским данным Кейт Миддлтон, предпринятой сотрудниками больницы, в которой она проходила лечение.Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".Но в конце марта сама Миддлтон сообщила, что в результате перенесенной ею операции в брюшной полости у нее обнаружили рак и она проходит курс химиотерапии.

https://ria.ru/20240324/middlton-1935401054.html

https://ria.ru/20240229/karl-1930287626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лондон, кейт миддлтон