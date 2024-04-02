https://ria.ru/20240402/middlton-1937361239.html
СМИ раскрыли, почему Кейт Миддлтон сообщила свой онкодиагноз
СМИ раскрыли, почему Кейт Миддлтон сообщила свой онкодиагноз - РИА Новости, 02.04.2024
СМИ раскрыли, почему Кейт Миддлтон сообщила свой онкодиагноз
Супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон была вынуждена раскрыть, что у нее обнаружили рак, из-за угрозы утечки этой информации,... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:11
2024-04-02T15:11
2024-04-02T15:42
в мире
лондон
кейт миддлтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932252017_0:35:3071:1762_1920x0_80_0_0_3446ba7d460b645436c5ffb6d993ab01.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон была вынуждена раскрыть, что у нее обнаружили рак, из-за угрозы утечки этой информации, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники. "Кто-то знал о состоянии ее здоровья. С Кенсингтонским дворцом связались по поводу диагноза Кейт Миддлтон, не оставляя (дворцу. — Прим. ред.) иного выбора, кроме как поторопиться, чтобы сработать на опережение", — уточнило издание. При этом пока неизвестно, произошла ли эта утечка из лондонской клиники, где принцесса Уэльская проходила лечение, или откуда-то еще, пишет Daily Mail. До этого сообщалось, что трех медсестер клиники подозревают в утечке медицинских записей членов королевской семьи. В конце марта младший министр в британском Министерстве здравоохранения Мария Колфилд заявила, что полицию Лондона попросили заняться делом о попытке получить доступ к медицинским данным Кейт Миддлтон, предпринятой сотрудниками больницы, в которой она проходила лечение.Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".Но в конце марта сама Миддлтон сообщила, что в результате перенесенной ею операции в брюшной полости у нее обнаружили рак и она проходит курс химиотерапии.
https://ria.ru/20240324/middlton-1935401054.html
https://ria.ru/20240229/karl-1930287626.html
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932252017_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_90fe33a2b62005ee40ef740fac206cb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, кейт миддлтон
В мире, Лондон, Кейт Миддлтон
СМИ раскрыли, почему Кейт Миддлтон сообщила свой онкодиагноз
Daily Mail: Кейт Миддлтон пришлось раскрыть диагноз из-за угрозы утечки
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости.
Супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон была вынуждена раскрыть, что у нее обнаружили рак, из-за угрозы утечки этой информации, сообщила газета Daily Mail
со ссылкой на источники.
"Кто-то знал о состоянии ее здоровья. С Кенсингтонским дворцом связались по поводу диагноза Кейт Миддлтон, не оставляя (дворцу. — Прим. ред.) иного выбора, кроме как поторопиться, чтобы сработать на опережение", — уточнило издание.
При этом пока неизвестно, произошла ли эта утечка из лондонской клиники, где принцесса Уэльская проходила лечение, или откуда-то еще, пишет Daily Mail. До этого сообщалось, что трех медсестер клиники подозревают в утечке медицинских записей членов королевской семьи.
В конце марта младший министр в британском Министерстве здравоохранения Мария Колфилд заявила, что полицию Лондона
попросили заняться делом о попытке получить доступ к медицинским данным Кейт Миддлтон, предпринятой сотрудниками больницы, в которой она проходила лечение.
Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".
Но в конце марта сама Миддлтон сообщила, что в результате перенесенной ею операции в брюшной полости у нее обнаружили рак и она проходит курс химиотерапии.