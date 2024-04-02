https://ria.ru/20240402/logistika-1937278275.html

Эксперты обсудили риски в российской логистике на TransRussia 2024

Эксперты обсудили риски в российской логистике на TransRussia 2024 - РИА Новости, 02.04.2024

Эксперты обсудили риски в российской логистике на TransRussia 2024

Ведущие аналитики поговорили о неочевидных рисках российской логистики в рамках международной выставки TransRussia (ТрансРаша) состоялся круглый стол на тему... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T10:35

2024-04-02T10:35

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Ведущие аналитики поговорили о неочевидных рисках российской логистики в рамках международной выставки TransRussia (ТрансРаша) состоялся круглый стол на тему "Неочевидные и скрытые риски в логистике: где на самом деле финансовые потери", сообщает ООО "Страховой Брокер "Цунами". В дискуссии приняли участие эксперты компаний страхования и грузоперевозок, малые и крупные грузовладельцы, представители e-commerce (онлайн-торговля), экспедиторы, регуляторы и спикеры от общественных организаций. В ходе обсуждения участники обсудили существующие и новые, неочевидные риски, которые возникают в российской логистике, представили обзор негативных последствий самострахования, а также рассказали о том, какие возможности и ИТ-инструменты используются участниками рынка для нивелирования рисков и эффективного управления страховыми процессами, говорится в сообщении. Эксперты сошлись во мнении, что трансформация российской экономики привела к серьезным изменениям в структуре и уровне логистических рисков — увеличивается частота их возникновения, появляются новые, неочевидные, риски: невыкуп и возврат непроданных товаров, мошенничество при возврате, нарушение сроков поставки, рост и неуплата дебиторской задолженности, и другие. "Сегодня российская логистическая отрасль продолжает адаптироваться к новым реалиям. Растет товарооборот между Россией и Китаем, происходит переориентация на новые маршруты поставок. В связи с этим появляется множество новых рисков для транспортных компаний: качество дорог в Азии хуже, чем в Европе, а стоимость перевозки растет из-за курса валют и мировой инфляции. Эти факторы требуют качественных изменений в страховании", – отметил член Совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов, слова которого приводятся в сообщении. В свою очередь, директор по продажам АО "РЖД Бизнес Актив" Максим Шапочка сообщил, что изменение цепочек поставок мотивирует поддерживать высокую динамику перевозок из стран Юго-Восточной Азии. "При организации мультимодальных решений "от двери до двери" с использованием сквозного транспортного документа House Bill of Lading (Хаус Билл оф Лэндинг) мы, безусловно, несем определенные риски и обязательства по доставке груза. Во многом мы нивелируем проблематику, связанную с соисполнителями или ситуациями вне нашего контроля, за счет оперирования собственными активами", — процитировали в сообщении слова Шапочки. Процент застрахованных рисков в российской логистике все еще остается низким. При этом эксперты фиксируют рост арбитражных обращений грузовладельцев в сторону логистики, средняя стоимость претензии также увеличивается. Использование самострахования логистическими компаниями не позволяет в полной мере защитить интересы грузовладельцев. Финансовые возможности грузоперевозчиков не соответствуют уровню возникающих рисков, а полноценной защиты интересов грузовладельцев невозможно достичь без участия института страховщиков и внедрения ИТ-технологий. Рынку требуются ИТ-инструменты для выбора страховой компании не только по тарифу, но и по качеству оказанных услуг, потому что ручной контроль этих параметров для грузовладельца дорог и субъективен. Идеальной ситуацией для потребителя логистики становится создание конкуренции между страховыми компаниями. В такой ситуации работа ведется сразу с несколькими страховщиками. "При реализации потокового страхования грузоперевозок, мы, по сути, интегрируемся в основную услугу нашего партнера — крупного грузоперевозчика — и дальше качеством и автоматизацией страховых процессов отвечаем перед клиентом", — добавил Фролов. По его словам, ключевой критерий — CSI (Customer Satisfaction Index — индекс удовлетворенности потребителя) для оценки качества страховых процессов для конечного потребителя становится сегодня наиболее правильным и адекватным в этом партнерстве. "Выстроенные логистические процессы являются обязательным условием для эффективного ведения трансграничной цифровой торговли, а страхование логистических процессов дает нам гарантии и уверенность в дальнейшем развитии", —цитируют в сообщении руководителя направления трансграничной логистики В2B-платформы КИФА Чжао Ди. Технологии в страховании логистики выступают в роли независимого медиатора, который обеспечивает соблюдение всех условий и контроль качества услуг. Это ведет к повышению заинтересованности страхового партнера и расширению линейки страховых продуктов, в том числе для работы с нестандартными для страхования рисками. "Подводя итоги круглого стола, отмечу самое важное. Все игроки рынка — страховые компании, грузоперевозчики и разработчики ИТ-решений — опираются на клиентский путь грузовладельца, который надо дополнять страхованием финансовых и нестандартных рисков, сроков доставки, ретейловых штрафов, возврата товаров и многих других. Сегодня покрытие таких рисков клиенты страховых и логистических компаний хотят видеть в страховом полисе не в качестве дополнительной услуги, а отдельным продуктом" – прокомментировал итоги круглого стола генеральный директор ООО "Страховой Брокер "Цунами" Андрей Сабитов. Он также добавил, что цифровизация отрасли идет очень активно, благодаря чему компании могут эффективно анализировать собственные расходы. "Если частота классических рисков, связанных с грузами — это доли процентов, то, например, срывы сроков, их нарушение происходят в полтора раза чаще, и эти расходы надо покрывать. Грузоперевозчики также ждут от страхования логистики простого понятного процесса урегулирования убытков, контроля качества работы страхового партнера на всех этапах. Страховщик, как и транспортная компания, заинтересован в высоком уровне удовлетворенности клиентов. В оптимизации и улучшении этих процессов и заключается задача цифрового страхования — заниматься переводом с языка страховых компаний на язык логистов и помогать партнерам повышать эффективность и качество логистического риск-менеджмента", заключил спикер.

https://ria.ru/20240315/logistika-1933224712.html

https://ria.ru/20231215/indeks-1916063246.html

https://ria.ru/20240328/povestka-1936484231.html

https://ria.ru/20240326/khersonskaya_oblast-1935803242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, китай, азия, ржд