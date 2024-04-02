https://ria.ru/20240402/lipetskaya_oblast-1937224167.html

В Липецкой области отменили воздушную опасность

В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 02.04.2024

В Липецкой области отменили воздушную опасность

Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T00:58

2024-04-02T00:58

2024-04-02T01:03

липецкая область

специальная военная операция на украине

игорь артамонов

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.Воздушная опасность на территории Липецкой области была объявлена в 23.19 понедельника."Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240401/postradavshie-1937209879.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов