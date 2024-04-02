https://ria.ru/20240402/lipetskaya_oblast-1937224167.html
В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 02.04.2024
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T00:58
2024-04-02T00:58
2024-04-02T01:03
липецкая область
специальная военная операция на украине
игорь артамонов
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.Воздушная опасность на территории Липецкой области была объявлена в 23.19 понедельника."Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240401/postradavshie-1937209879.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Специальная военная операция на Украине, Игорь Артамонов
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Губернатор Липецкой области отменил воздушную опасность в регионе