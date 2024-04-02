https://ria.ru/20240402/lipetskaya-1937262047.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 02.04.2024
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности вводится в Липецкой области из-за БПЛА, замеченных неподалеку от границ региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:44
2024-04-02T09:44
2024-04-02T09:48
специальная военная операция на украине
липецкая область
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 2 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится в Липецкой области из-за БПЛА, замеченных неподалеку от границ региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале."На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность", - сообщил Артамонов.
https://ria.ru/20240328/dron-1936366839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Безопасность
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности из-за беспилотников