https://ria.ru/20240402/lipetskaya-1937262047.html

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 02.04.2024

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности вводится в Липецкой области из-за БПЛА, замеченных неподалеку от границ региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T09:44

2024-04-02T09:44

2024-04-02T09:48

специальная военная операция на украине

липецкая область

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 2 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится в Липецкой области из-за БПЛА, замеченных неподалеку от границ региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале."На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность", - сообщил Артамонов.

https://ria.ru/20240328/dron-1936366839.html

липецкая область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

липецкая область, безопасность