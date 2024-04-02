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Опасность атаки БПЛА в Курской области отменили - РИА Новости, 02.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:11 02.04.2024 (обновлено: 06:15 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/kurskaya_oblast-1937236549.html
Опасность атаки БПЛА в Курской области отменили
Опасность атаки БПЛА в Курской области отменили - РИА Новости, 02.04.2024
Опасность атаки БПЛА в Курской области отменили
Опасность атаки БПЛА в Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T06:11
2024-04-02T06:15
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
происшествия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена около 22.00 мск понедельника."Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240401/postradavshie-1937175702.html
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курская область, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Происшествия
Опасность атаки БПЛА в Курской области отменили

Губернатор Курской области отменил в регионе опасность атаки БПЛА

© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена около 22.00 мск понедельника.
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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"Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман СтаровойтПроисшествия
 
 
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