https://ria.ru/20240402/kurskaya_oblast-1937236549.html
Опасность атаки БПЛА в Курской области отменили
Опасность атаки БПЛА в Курской области отменили - РИА Новости, 02.04.2024
Опасность атаки БПЛА в Курской области отменили
Опасность атаки БПЛА в Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T06:11
2024-04-02T06:11
2024-04-02T06:15
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
происшествия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена около 22.00 мск понедельника."Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
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курская область, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Происшествия
Опасность атаки БПЛА в Курской области отменили
Губернатор Курской области отменил в регионе опасность атаки БПЛА