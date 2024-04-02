https://ria.ru/20240402/kurskaya_oblast-1937236549.html

Опасность атаки БПЛА в Курской области отменили

Опасность атаки БПЛА в Курской области отменили - РИА Новости, 02.04.2024

Опасность атаки БПЛА в Курской области отменили

Опасность атаки БПЛА в Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T06:11

2024-04-02T06:11

2024-04-02T06:15

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

происшествия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Курской области отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена около 22.00 мск понедельника."Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240401/postradavshie-1937175702.html

курская область

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курская область, роман старовойт, происшествия