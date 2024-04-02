https://ria.ru/20240402/kub-1937303714.html
Разработчик рассказал о применении в зоне СВО барражирующих боеприпасов
Разработчик рассказал о применении в зоне СВО барражирующих боеприпасов - РИА Новости, 02.04.2024
Разработчик рассказал о применении в зоне СВО барражирующих боеприпасов
Российские барражирующие боеприпасы "Куб" применяют в зоне специальной военной операции на дальностях более 50 километров, следует из материала... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:57
2024-04-02T11:57
2024-04-02T11:57
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украина
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Российские барражирующие боеприпасы "Куб" применяют в зоне специальной военной операции на дальностях более 50 километров, следует из материала компании-разработчика беспилотника концерна "Калашников". Ранее в открытых источниках максимальная дальность поражения целей для БПЛА "Куб" заявлялась в диапазоне 30-40 километров. "Представляем использование дронов-камикадзе семейства "КУБ" с различными заданиями и в разных условиях. Поражение целей осуществлено на расстояниях до 50 км и свыше 50 км", - сообщили в компании в описании к видео применения дронов. Компания демонстрирует целый ряд ударов "Кубами" по наземным целям. В "Калашникове" не указывают, где происходит поражение, однако характерный пейзаж, включающий лесистую местность, лесопосадки и типичную застройку, позволяет сделать вывод, что демонстрируются кадры из зоны проведения СВО на Украине.
https://ria.ru/20231108/drony-1908056906.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, украина
Космос - РИА Наука, Украина, Специальная военная операция на Украине
Разработчик рассказал о применении в зоне СВО барражирующих боеприпасов
Разработчик: дроны-камикадзе "Куб" применяют в СВО на дальность более 50 км
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Российские барражирующие боеприпасы "Куб" применяют в зоне специальной военной операции на дальностях более 50 километров, следует из материала компании-разработчика беспилотника концерна "Калашников".
Ранее в открытых источниках максимальная дальность поражения целей для БПЛА "Куб" заявлялась в диапазоне 30-40 километров.
«
"Представляем использование дронов-камикадзе семейства "КУБ" с различными заданиями и в разных условиях. Поражение целей осуществлено на расстояниях до 50 км и свыше 50 км", - сообщили в компании в описании к видео применения дронов.
Компания демонстрирует целый ряд ударов "Кубами" по наземным целям.
В "Калашникове" не указывают, где происходит поражение, однако характерный пейзаж, включающий лесистую местность, лесопосадки и типичную застройку, позволяет сделать вывод, что демонстрируются кадры из зоны проведения СВО на Украине.