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Онлайн-платформа для доноров начала работу в Подмосковье

Онлайн-платформа для доноров начала работу в Подмосковье - РИА Новости, 02.04.2024

Онлайн-платформа для доноров начала работу в Подмосковье

Московский областной центр крови запустил онлайн-платформу "Доноры Подмосковья" со всей необходимой информацией для желающих сдать кровь, сообщил телеканал... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T15:17

2024-04-02T15:17

2024-04-02T15:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Московский областной центр крови запустил онлайн-платформу "Доноры Подмосковья" со всей необходимой информацией для желающих сдать кровь, сообщил телеканал "360".По словам главврача Московского областного центра крови Марии Аппалуп, на портале доноры смогут узнать о временных и постоянных противопоказаниях к кровосдаче, ознакомиться с анонсами выездных донорских акций и графиком работы медучреждения.Отмечается, что один из разделов портала позволяет провести выездную донорскую акцию в конкретном городе или компании.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)