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Онлайн-платформа для доноров начала работу в Подмосковье
Онлайн-платформа для доноров начала работу в Подмосковье - РИА Новости, 02.04.2024
Онлайн-платформа для доноров начала работу в Подмосковье
Московский областной центр крови запустил онлайн-платформу "Доноры Подмосковья" со всей необходимой информацией для желающих сдать кровь, сообщил телеканал... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:17
2024-04-02T15:17
2024-04-02T15:17
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Московский областной центр крови запустил онлайн-платформу "Доноры Подмосковья" со всей необходимой информацией для желающих сдать кровь, сообщил телеканал "360".По словам главврача Московского областного центра крови Марии Аппалуп, на портале доноры смогут узнать о временных и постоянных противопоказаниях к кровосдаче, ознакомиться с анонсами выездных донорских акций и графиком работы медучреждения.Отмечается, что один из разделов портала позволяет провести выездную донорскую акцию в конкретном городе или компании.
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