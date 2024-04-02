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Онлайн-платформа для доноров начала работу в Подмосковье - РИА Новости, 02.04.2024
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Новости Подмосковья
 
15:17 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/krov-1937363245.html
Онлайн-платформа для доноров начала работу в Подмосковье
Онлайн-платформа для доноров начала работу в Подмосковье - РИА Новости, 02.04.2024
Онлайн-платформа для доноров начала работу в Подмосковье
Московский областной центр крови запустил онлайн-платформу "Доноры Подмосковья" со всей необходимой информацией для желающих сдать кровь, сообщил телеканал... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:17
2024-04-02T15:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Московский областной центр крови запустил онлайн-платформу "Доноры Подмосковья" со всей необходимой информацией для желающих сдать кровь, сообщил телеканал "360".По словам главврача Московского областного центра крови Марии Аппалуп, на портале доноры смогут узнать о временных и постоянных противопоказаниях к кровосдаче, ознакомиться с анонсами выездных донорских акций и графиком работы медучреждения.Отмечается, что один из разделов портала позволяет провести выездную донорскую акцию в конкретном городе или компании.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Онлайн-платформа для доноров начала работу в Подмосковье

© РИА Новости / Варвара ГертьеДонорская акция "Река жизни" пройдет в Рязани
Донорская акция Река жизни пройдет в Рязани - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Московский областной центр крови запустил онлайн-платформу "Доноры Подмосковья" со всей необходимой информацией для желающих сдать кровь, сообщил телеканал "360".
По словам главврача Московского областного центра крови Марии Аппалуп, на портале доноры смогут узнать о временных и постоянных противопоказаниях к кровосдаче, ознакомиться с анонсами выездных донорских акций и графиком работы медучреждения.
Отмечается, что один из разделов портала позволяет провести выездную донорскую акцию в конкретном городе или компании.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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