https://ria.ru/20240402/kosovo-1937295330.html

Ставридис призвал НАТО увеличить численность сил в Косово

Ставридис призвал НАТО увеличить численность сил в Косово - РИА Новости, 02.04.2024

Ставридис призвал НАТО увеличить численность сил в Косово

Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис в статье для агентства Блумберг предложил альянсу в рамках мер по... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T11:30

2024-04-02T11:30

2024-04-02T11:37

россия

украина

косово

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

владимир путин

роб бауэр

нато

в мире

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис в статье для агентства Блумберг предложил альянсу в рамках мер по противостоянию России увеличить численность сил в Косово, при этом идея размещения натовских батальонов на Украине ему пока кажется маловероятной. "На данный момент идея размещения батальонов НАТО на Украине маловероятна. Таким образом, увеличение количества войск, развернутых сейчас в Косово,... возможно и имеет стратегический смысл", - пишет Ставридис, отметив, что в Косово все еще находятся "несколько тысяч миротворцев НАТО". Как утверждает Ставридис, Россия якобы может попытаться отвлечь внимание НАТО от поддержки Украины, "нацелившись" на западные Балканы. При этом увеличение численности контингента НАТО в Косово, по его мнению, может продемонстрировать пример эффективного регионального разделения усилий внутри альянса, что в том числе позволит сохранить поддержку Киева. "Страны НАТО на Балканах и близлежащих территориях (например, Греция и Италия) могут сосредоточиться на этом регионе. Страны Восточной и Северной Европы могут возглавить усилия по Украине. Крупные страны на западе - Франция, Германия, Великобритания и США - имеют достаточные ресурсы для участия в обоих процессах", - добавил экс-военачальник НАТО. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил ранее, что у альянса нет планов размещения войск на Украине, а отдельные его страны-члены должны учитывать интересы других участников блока. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240215/ukraina-1927571226.html

https://ria.ru/20240324/nato-1935429198.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, косово, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), владимир путин, роб бауэр, нато, в мире