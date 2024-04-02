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США не считают, что между НАТО и Россией назревает конфликт - РИА Новости, 02.04.2024
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21:09 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/konflikt-1937445709.html
США не считают, что между НАТО и Россией назревает конфликт
США не считают, что между НАТО и Россией назревает конфликт - РИА Новости, 02.04.2024
США не считают, что между НАТО и Россией назревает конфликт
США не считают, что между странами НАТО и Россией назревает вооруженный конфликт, заявила постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T21:09
2024-04-02T21:09
россия
сша
украина
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такер карлсон
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. США не считают, что между странами НАТО и Россией назревает вооруженный конфликт, заявила постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит. "Предпринимается много усилий для укрепления нашей обороны и сдерживающего потенциала, однако мы никому не сигнализируем о том, что надвигается война", - сказала Смит в ходе онлайн-брифинга. Стенограмму ее выступления обнародовал госдепартамент. Она добавила, что, по мнению Вашингтона, все усилия России сфокусированы на Украине, и признаков того, что надвигается война между РФ и НАТО, на сегодняшний день нет. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240402/nato-1937430844.html
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россия, сша, украина, владимир путин, такер карлсон, нато
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
США не считают, что между НАТО и Россией назревает конфликт

США не считают, что между странами НАТО и Россией назревает вооруженный конфликт

© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. США не считают, что между странами НАТО и Россией назревает вооруженный конфликт, заявила постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит.
«
"Предпринимается много усилий для укрепления нашей обороны и сдерживающего потенциала, однако мы никому не сигнализируем о том, что надвигается война", - сказала Смит в ходе онлайн-брифинга. Стенограмму ее выступления обнародовал госдепартамент.
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Она добавила, что, по мнению Вашингтона, все усилия России сфокусированы на Украине, и признаков того, что надвигается война между РФ и НАТО, на сегодняшний день нет.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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