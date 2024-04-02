https://ria.ru/20240402/kolonii-1937414705.html

Запад до сих пор обвиняет Россию в потере колоний, заявил Путин

Запад до сих пор обвиняет Россию в потере колоний, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024

Запад до сих пор обвиняет Россию в потере колоний, заявил Путин

Исторические фобии на Западе до сих пор присутствуют, Россию до сих пор обвиняют, что кто-то лишился колониального присутствия, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T18:30

2024-04-02T18:30

2024-04-02T18:42

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Исторические фобии на Западе до сих пор присутствуют, Россию до сих пор обвиняют, что кто-то лишился колониального присутствия, заявил президент РФ Владимир Путин."Никто не хочет с этим расставаться. Я знаю просто, до сих пор эти исторические фобии присутствуют. Кто-то ставит России в вину до сих пор, что кто-то когда-то лишился своего колониального могущества. Не перестают на нас, условно говоря, обижаться за то, что мы помогали народам Африки, Латинской Америки, Азии вставать на ноги, бороться за свободу, полагая, что это Россия виновата в кончине колониализма. А это совсем не так", - сказал он в ходе встречи с сербским режиссёром, актёром и сценаристом Эмиром Кустурицей.Глава государства добавил, что действия СССР ускоряли процесс, но он был неизбежен.

https://ria.ru/20240401/plan-1936967938.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, в мире