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Запад до сих пор обвиняет Россию в потере колоний, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024
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18:30 02.04.2024 (обновлено: 18:42 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/kolonii-1937414705.html
Запад до сих пор обвиняет Россию в потере колоний, заявил Путин
Запад до сих пор обвиняет Россию в потере колоний, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024
Запад до сих пор обвиняет Россию в потере колоний, заявил Путин
Исторические фобии на Западе до сих пор присутствуют, Россию до сих пор обвиняют, что кто-то лишился колониального присутствия, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:30
2024-04-02T18:42
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Исторические фобии на Западе до сих пор присутствуют, Россию до сих пор обвиняют, что кто-то лишился колониального присутствия, заявил президент РФ Владимир Путин."Никто не хочет с этим расставаться. Я знаю просто, до сих пор эти исторические фобии присутствуют. Кто-то ставит России в вину до сих пор, что кто-то когда-то лишился своего колониального могущества. Не перестают на нас, условно говоря, обижаться за то, что мы помогали народам Африки, Латинской Америки, Азии вставать на ноги, бороться за свободу, полагая, что это Россия виновата в кончине колониализма. А это совсем не так", - сказал он в ходе встречи с сербским режиссёром, актёром и сценаристом Эмиром Кустурицей.Глава государства добавил, что действия СССР ускоряли процесс, но он был неизбежен.
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Запад до сих пор обвиняет Россию в потере колоний, заявил Путин

Путин: Россию до сих пор обвиняют, что кто-то лишился колониального присутствия

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Исторические фобии на Западе до сих пор присутствуют, Россию до сих пор обвиняют, что кто-то лишился колониального присутствия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Никто не хочет с этим расставаться. Я знаю просто, до сих пор эти исторические фобии присутствуют. Кто-то ставит России в вину до сих пор, что кто-то когда-то лишился своего колониального могущества. Не перестают на нас, условно говоря, обижаться за то, что мы помогали народам Африки, Латинской Америки, Азии вставать на ноги, бороться за свободу, полагая, что это Россия виновата в кончине колониализма. А это совсем не так", - сказал он в ходе встречи с сербским режиссёром, актёром и сценаристом Эмиром Кустурицей.
Глава государства добавил, что действия СССР ускоряли процесс, но он был неизбежен.
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