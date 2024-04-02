https://ria.ru/20240402/kndr-1937225063.html
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря, сообщили СМИ
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.04.2024
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря, сообщили СМИ
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T01:14
2024-04-02T01:14
2024-04-02T05:42
в мире
японское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793325247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0be1675bcb607d4d3eb8d4507db0414a.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных."КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского — Прим. ред.) моря", — говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20240320/raketa-1934384761.html
японское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793325247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8a877d94c01c214b920eb44602962f19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, японское море
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря, сообщили СМИ
"Ренхап": КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря