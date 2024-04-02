https://ria.ru/20240402/kndr-1937225063.html

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря, сообщили СМИ

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.04.2024

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря, сообщили СМИ

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T01:14

2024-04-02T01:14

2024-04-02T05:42

в мире

японское море

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных."КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского — Прим. ред.) моря", — говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20240320/raketa-1934384761.html

японское море

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в мире, японское море