https://ria.ru/20240402/kitay-1937423766.html
Байден утверждает, что США не стремятся к "новой холодной войне" против КНР
Байден утверждает, что США не стремятся к "новой холодной войне" против КНР - РИА Новости, 02.04.2024
Байден утверждает, что США не стремятся к "новой холодной войне" против КНР
США не стремятся вести "новую холодную войну", менять китайскую систему или укреплять союзы против Китая, заявил президент США Джо Байден в ходе телефонного... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T19:01
2024-04-02T19:01
2024-04-02T19:41
в мире
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ПЕКИН, 2 апр - РИА Новости. США не стремятся вести "новую холодную войну", менять китайскую систему или укреплять союзы против Китая, заявил президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник."США не стремятся вести "новую холодную войну", не стремятся изменить китайскую систему, не стремятся укреплять союзы против Китая, не намерены вступать в конфликт с Китаем", - приводит слова Байдена официальный сайт МИД КНР.Президент США также добавил, что "развитие Китая выгодно всему миру", и США "не стремятся подавлять развитие КНР или разрывать с Пекином связи".В ноябре состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Последние полтора года контакты между Пекином и Вашингтоном были практически сведены к нулю. Постепенное потепление отношений стало возможно лишь несколько месяцев назад, но для полного возобновления коммуникаций, в том числе по оборонной линии, понадобились прямые переговоры лидеров двух стран. В частности, на переговорах в Сан-Франциско Китай и США договорились возобновить взаимодействие между вооруженными силами двух стран на высоком уровне.Си Цзиньпин ранее неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли страны найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что Вашингтон будет поступать так же.
https://ria.ru/20240327/ssha-1936135818.html
https://ria.ru/20240204/ucheniya-1925335404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Джо Байден
Байден утверждает, что США не стремятся к "новой холодной войне" против КНР
Байден: США не стремятся сдерживать развитие КНР или укреплять союзы против нее
ПЕКИН, 2 апр - РИА Новости. США не стремятся вести "новую холодную войну", менять китайскую систему или укреплять союзы против Китая, заявил президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник.
"США не стремятся вести "новую холодную войну", не стремятся изменить китайскую систему, не стремятся укреплять союзы против Китая, не намерены вступать в конфликт с Китаем", - приводит слова Байдена официальный сайт МИД КНР.
Президент США также добавил, что "развитие Китая выгодно всему миру", и США "не стремятся подавлять развитие КНР или разрывать с Пекином
связи".
В ноябре состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско
. Последние полтора года контакты между Пекином и Вашингтоном
были практически сведены к нулю. Постепенное потепление отношений стало возможно лишь несколько месяцев назад, но для полного возобновления коммуникаций, в том числе по оборонной линии, понадобились прямые переговоры лидеров двух стран. В частности, на переговорах в Сан-Франциско Китай и США договорились возобновить взаимодействие между вооруженными силами двух стран на высоком уровне.
Си Цзиньпин ранее неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли страны найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что Вашингтон будет поступать так же.