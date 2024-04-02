https://ria.ru/20240402/kitay-1937423766.html

Байден утверждает, что США не стремятся к "новой холодной войне" против КНР

Байден утверждает, что США не стремятся к "новой холодной войне" против КНР - РИА Новости, 02.04.2024

Байден утверждает, что США не стремятся к "новой холодной войне" против КНР

США не стремятся вести "новую холодную войну", менять китайскую систему или укреплять союзы против Китая, заявил президент США Джо Байден в ходе телефонного... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T19:01

2024-04-02T19:01

2024-04-02T19:41

в мире

китай

сша

си цзиньпин

джо байден

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ПЕКИН, 2 апр - РИА Новости. США не стремятся вести "новую холодную войну", менять китайскую систему или укреплять союзы против Китая, заявил президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник."США не стремятся вести "новую холодную войну", не стремятся изменить китайскую систему, не стремятся укреплять союзы против Китая, не намерены вступать в конфликт с Китаем", - приводит слова Байдена официальный сайт МИД КНР.Президент США также добавил, что "развитие Китая выгодно всему миру", и США "не стремятся подавлять развитие КНР или разрывать с Пекином связи".В ноябре состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Последние полтора года контакты между Пекином и Вашингтоном были практически сведены к нулю. Постепенное потепление отношений стало возможно лишь несколько месяцев назад, но для полного возобновления коммуникаций, в том числе по оборонной линии, понадобились прямые переговоры лидеров двух стран. В частности, на переговорах в Сан-Франциско Китай и США договорились возобновить взаимодействие между вооруженными силами двух стран на высоком уровне.Си Цзиньпин ранее неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли страны найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что Вашингтон будет поступать так же.

https://ria.ru/20240327/ssha-1936135818.html

https://ria.ru/20240204/ucheniya-1925335404.html

китай

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден