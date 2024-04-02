Проспект Кутузова в подконтрольном ВСУ Херсоне получил имя Шухевича
Украинские власти переименовали в Херсоне 24 топонима, связанных с Россией
Стела города Херсон. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко сообщил в своем Telegram-канале, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне переименовано 24 топонима, названия которых связаны с Россией.
"Очередной ряд объектов топонимики в Херсоне переименован сегодня согласно проведенному опросу жителей общины. Соответствующее распоряжение уже подписано. Всего 24 топонима получили новые названия: 16 улиц, 1 площадь, 1 проспект, 2 проезда и 4 переулка", - написал Мрочко.
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По его словам, проспект имени русского полководца Михаила Кутузова переименовали в честь одного из лидеров украинских националистов Романа Шухевича. Улица, названная в честь всемирно известного русского писателя Федора Достоевского, получила имя украинского писателя Михаила Коцюбинского. Улицу имени русского писателя Ивана Тургенева переименовали в улицу Елены Пчилки – украинской писательницы и публицистки, матери Леси Украинки. А улица, носившая имя русского писателя и драматурга Александра Грибоедова, названа в честь украинского прозаика и поэта Ивана Багряного.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.