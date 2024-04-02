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Проспект Кутузова в подконтрольном ВСУ Херсоне получил имя Шухевича - РИА Новости, 02.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/kherson-1937306524.html
Проспект Кутузова в подконтрольном ВСУ Херсоне получил имя Шухевича
Проспект Кутузова в подконтрольном ВСУ Херсоне получил имя Шухевича - РИА Новости, 02.04.2024
Проспект Кутузова в подконтрольном ВСУ Херсоне получил имя Шухевича
Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко сообщил в своем Telegram-канале, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:06
2024-04-02T12:06
специальная военная операция на украине
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федор достоевский
вооруженные силы украины
херсон
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко сообщил в своем Telegram-канале, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне переименовано 24 топонима, названия которых связаны с Россией. "Очередной ряд объектов топонимики в Херсоне переименован сегодня согласно проведенному опросу жителей общины. Соответствующее распоряжение уже подписано. Всего 24 топонима получили новые названия: 16 улиц, 1 площадь, 1 проспект, 2 проезда и 4 переулка", - написал Мрочко. По его словам, проспект имени русского полководца Михаила Кутузова переименовали в честь одного из лидеров украинских националистов Романа Шухевича. Улица, названная в честь всемирно известного русского писателя Федора Достоевского, получила имя украинского писателя Михаила Коцюбинского. Улицу имени русского писателя Ивана Тургенева переименовали в улицу Елены Пчилки – украинской писательницы и публицистки, матери Леси Украинки. А улица, носившая имя русского писателя и драматурга Александра Грибоедова, названа в честь украинского прозаика и поэта Ивана Багряного. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20240217/kherson-1927931796.html
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в мире, россия, украина, роман шухевич, федор достоевский, вооруженные силы украины, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Роман Шухевич, Федор Достоевский, Вооруженные силы Украины, Херсон
Проспект Кутузова в подконтрольном ВСУ Херсоне получил имя Шухевича

Украинские власти переименовали в Херсоне 24 топонима, связанных с Россией

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко сообщил в своем Telegram-канале, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне переименовано 24 топонима, названия которых связаны с Россией.
"Очередной ряд объектов топонимики в Херсоне переименован сегодня согласно проведенному опросу жителей общины. Соответствующее распоряжение уже подписано. Всего 24 топонима получили новые названия: 16 улиц, 1 площадь, 1 проспект, 2 проезда и 4 переулка", - написал Мрочко.
Херсон - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Жители Херсона ждут освобождения, заявил Сальдо
17 февраля, 11:35
По его словам, проспект имени русского полководца Михаила Кутузова переименовали в честь одного из лидеров украинских националистов Романа Шухевича. Улица, названная в честь всемирно известного русского писателя Федора Достоевского, получила имя украинского писателя Михаила Коцюбинского. Улицу имени русского писателя Ивана Тургенева переименовали в улицу Елены Пчилки – украинской писательницы и публицистки, матери Леси Украинки. А улица, носившая имя русского писателя и драматурга Александра Грибоедова, названа в честь украинского прозаика и поэта Ивана Багряного.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Сальдо сравнил поведение ВСУ в Херсонской области с гитлеровцами
25 марта, 10:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаРоман ШухевичФедор ДостоевскийВооруженные силы УкраиныХерсон
 
 
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