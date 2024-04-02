https://ria.ru/20240402/kherson-1937306524.html

Проспект Кутузова в подконтрольном ВСУ Херсоне получил имя Шухевича

Проспект Кутузова в подконтрольном ВСУ Херсоне получил имя Шухевича - РИА Новости, 02.04.2024

Проспект Кутузова в подконтрольном ВСУ Херсоне получил имя Шухевича

Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко сообщил в своем Telegram-канале, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:06

2024-04-02T12:06

2024-04-02T12:06

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко сообщил в своем Telegram-канале, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне переименовано 24 топонима, названия которых связаны с Россией. "Очередной ряд объектов топонимики в Херсоне переименован сегодня согласно проведенному опросу жителей общины. Соответствующее распоряжение уже подписано. Всего 24 топонима получили новые названия: 16 улиц, 1 площадь, 1 проспект, 2 проезда и 4 переулка", - написал Мрочко. По его словам, проспект имени русского полководца Михаила Кутузова переименовали в честь одного из лидеров украинских националистов Романа Шухевича. Улица, названная в честь всемирно известного русского писателя Федора Достоевского, получила имя украинского писателя Михаила Коцюбинского. Улицу имени русского писателя Ивана Тургенева переименовали в улицу Елены Пчилки – украинской писательницы и публицистки, матери Леси Украинки. А улица, носившая имя русского писателя и драматурга Александра Грибоедова, названа в честь украинского прозаика и поэта Ивана Багряного. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20240217/kherson-1927931796.html

https://ria.ru/20240325/vsu-1935588548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, роман шухевич, федор достоевский, вооруженные силы украины, херсон