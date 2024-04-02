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Премьер Эстонии опровергла сообщения о стремлении стать генсеком НАТО - РИА Новости, 02.04.2024
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19:53 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/kallas-1937433737.html
Премьер Эстонии опровергла сообщения о стремлении стать генсеком НАТО
Премьер Эстонии опровергла сообщения о стремлении стать генсеком НАТО - РИА Новости, 02.04.2024
Премьер Эстонии опровергла сообщения о стремлении стать генсеком НАТО
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опровергла новость издания Estonian World о том, что она якобы убедила ряд западных стран поддержать ее кандидатуру на пост... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T19:53
2024-04-02T19:53
в мире
эстония
кайя каллас
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опровергла новость издания Estonian World о том, что она якобы убедила ряд западных стран поддержать ее кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО. Ранее издание Estonian World опубликовало статью, согласно которой Кая Каллас смогла убедить лидеров США, Великобритании, Франции и Германии поддержать ее назначение на пост генсека НАТО. "Это чья-то первоапрельская шутка. Это не правда", - написала Каллас в социальной сети Х. Тем не менее, другая идея - стать королевой Европы - Каллас понравилась. "Отличная новость", - написала политик под постом с шуточной новостью c заголовком: "Кая Каллас будет назначена не генсеком НАТО, а королевой всей Европы". Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет - с 1971 года. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте. Как сообщало издание Politico, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте является ведущим кандидатом на пост следующего генсека НАТО. Его поддерживают более 20 государств-членов альянса, включая США, Германию, Великобританию и Францию.
https://ria.ru/20230626/nato-1880352224.html
https://ria.ru/20240322/estoniya-1934818784.html
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в мире, эстония, кайя каллас, нато
В мире, Эстония, Кайя Каллас, НАТО
Премьер Эстонии опровергла сообщения о стремлении стать генсеком НАТО

Каллас назвала сообщения о стремлении стать генсеком НАТО первоапрельской шуткой

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опровергла новость издания Estonian World о том, что она якобы убедила ряд западных стран поддержать ее кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО.
Ранее издание Estonian World опубликовало статью, согласно которой Кая Каллас смогла убедить лидеров США, Великобритании, Франции и Германии поддержать ее назначение на пост генсека НАТО.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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"Это чья-то первоапрельская шутка. Это не правда", - написала Каллас в социальной сети Х.
Тем не менее, другая идея - стать королевой Европы - Каллас понравилась. "Отличная новость", - написала политик под постом с шуточной новостью c заголовком: "Кая Каллас будет назначена не генсеком НАТО, а королевой всей Европы".
Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет - с 1971 года. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.
Как сообщало издание Politico, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте является ведущим кандидатом на пост следующего генсека НАТО. Его поддерживают более 20 государств-членов альянса, включая США, Германию, Великобританию и Францию.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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В миреЭстонияКайя КалласНАТО
 
 
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