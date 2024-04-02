https://ria.ru/20240402/ka-52-1937233915.html

Ударная группа Ка-52 уничтожила украинскую ДРГ

Ударная группа Ка-52 уничтожила украинскую ДРГ - РИА Новости, 02.04.2024

Ударная группа Ка-52 уничтожила украинскую ДРГ

Российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на купянском направлении, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T05:06

2024-04-02T05:06

2024-04-02T05:06

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

ми-35м

ка-52 "аллигатор"

ми-8 амтш

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на купянском направлении, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) уничтожила замаскированную технику и диверсионно-разведывательную группу противника на купянском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, пуски которых были выполнены с кабрирования", - говорится в сообщении. В состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, вертолеты сопровождаются специалистами поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936938734.html

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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ми-35м, ка-52 "аллигатор", ми-8 амтш