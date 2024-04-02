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Ударная группа Ка-52 уничтожила украинскую ДРГ - РИА Новости, 02.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/ka-52-1937233915.html
Ударная группа Ка-52 уничтожила украинскую ДРГ
Ударная группа Ка-52 уничтожила украинскую ДРГ - РИА Новости, 02.04.2024
Ударная группа Ка-52 уничтожила украинскую ДРГ
Российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на купянском направлении, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T05:06
2024-04-02T05:06
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
ми-35м
ка-52 "аллигатор"
ми-8 амтш
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на купянском направлении, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) уничтожила замаскированную технику и диверсионно-разведывательную группу противника на купянском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, пуски которых были выполнены с кабрирования", - говорится в сообщении. В состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, вертолеты сопровождаются специалистами поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936938734.html
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ми-35м, ка-52 "аллигатор", ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Ми-35М, Ка-52 "Аллигатор", Ми-8 АМТШ
Ударная группа Ка-52 уничтожила украинскую ДРГ

Экипажи Ка-52 уничтожили на Купянском направлении украинскую ДРГ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 ВКС РФ
Вертолет Ка-52 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Вертолет Ка-52 ВКС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на купянском направлении, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) уничтожила замаскированную технику и диверсионно-разведывательную группу противника на купянском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, пуски которых были выполнены с кабрирования", - говорится в сообщении.
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В состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, вертолеты сопровождаются специалистами поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныМи-35МКа-52 "Аллигатор"Ми-8 АМТШ
 
 
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