https://ria.ru/20240402/izrail-1937235483.html
МИД Венесуэлы назвал удар по Дамаску примером иррациональности Израиля
МИД Венесуэлы назвал удар по Дамаску примером иррациональности Израиля - РИА Новости, 02.04.2024
МИД Венесуэлы назвал удар по Дамаску примером иррациональности Израиля
Венесуэла решительно осуждает удар Израиля по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске, заявил глава венесуэльского МИД Иван Хиль, назвав эту атаку... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T05:51
2024-04-02T05:51
2024-04-02T05:51
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Венесуэла решительно осуждает удар Израиля по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске, заявил глава венесуэльского МИД Иван Хиль, назвав эту атаку "примером иррациональности" израильских властей. Вечером в понедельник израильские воздушные силы нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске, здание было разрушено, есть погибшие. "Венесуэла решительно осуждает ракетный удар, совершенный Израилем против дипломатического и консульского штаба Исламской Республики Иран, расположенного в... Дамаске, что является еще одним примером иррациональности сионистского режима, ставшего величайшим источником нестабильности в регионе", - написал Хиль в соцсети X. Министр заявил о солидарности с правительствами Ирана и Сирии, а также выразил соболезнования родственникам жертв. Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска. Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара. Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам самого дипломата, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения в результате авиаудара получили 12 человек. Иранская сторона оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске, а также определить, как именно наказать агрессора, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
https://ria.ru/20240402/oon-1937231670.html
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израиль, в мире, дамаск (город), иран
Израиль, В мире, Дамаск (город), Иран
МИД Венесуэлы назвал удар по Дамаску примером иррациональности Израиля
МИД Венесуэлы назвал удар по Дамаску примером иррациональности властей Израиля
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Венесуэла решительно осуждает удар Израиля по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске, заявил глава венесуэльского МИД Иван Хиль, назвав эту атаку "примером иррациональности" израильских властей.
Вечером в понедельник израильские воздушные силы нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске, здание было разрушено, есть погибшие.
"Венесуэла решительно осуждает ракетный удар, совершенный Израилем против дипломатического и консульского штаба Исламской Республики Иран, расположенного в... Дамаске, что является еще одним примером иррациональности сионистского режима, ставшего величайшим источником нестабильности в регионе", - написал Хиль в соцсети X.
Министр заявил о солидарности с правительствами Ирана и Сирии, а также выразил соболезнования родственникам жертв.
Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.
Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.
Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля
пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске
. По информации иранского Nour News, посол Ирана
в Сирии
Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам самого дипломата, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения в результате авиаудара получили 12 человек.
Иранская сторона оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске, а также определить, как именно наказать агрессора, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.