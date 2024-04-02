Рейтинг@Mail.ru
МИД Венесуэлы назвал удар по Дамаску примером иррациональности Израиля - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:51 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/izrail-1937235483.html
МИД Венесуэлы назвал удар по Дамаску примером иррациональности Израиля
МИД Венесуэлы назвал удар по Дамаску примером иррациональности Израиля - РИА Новости, 02.04.2024
МИД Венесуэлы назвал удар по Дамаску примером иррациональности Израиля
Венесуэла решительно осуждает удар Израиля по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске, заявил глава венесуэльского МИД Иван Хиль, назвав эту атаку... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T05:51
2024-04-02T05:51
израиль
в мире
дамаск (город)
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Венесуэла решительно осуждает удар Израиля по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске, заявил глава венесуэльского МИД Иван Хиль, назвав эту атаку "примером иррациональности" израильских властей. Вечером в понедельник израильские воздушные силы нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске, здание было разрушено, есть погибшие. "Венесуэла решительно осуждает ракетный удар, совершенный Израилем против дипломатического и консульского штаба Исламской Республики Иран, расположенного в... Дамаске, что является еще одним примером иррациональности сионистского режима, ставшего величайшим источником нестабильности в регионе", - написал Хиль в соцсети X. Министр заявил о солидарности с правительствами Ирана и Сирии, а также выразил соболезнования родственникам жертв. Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска. Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара. Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам самого дипломата, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения в результате авиаудара получили 12 человек. Иранская сторона оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске, а также определить, как именно наказать агрессора, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
https://ria.ru/20240402/oon-1937231670.html
https://ria.ru/20240402/iran-1937224066.html
https://ria.ru/20240401/napadenie-1937215771.html
израиль
дамаск (город)
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_34:0:943:682_1920x0_80_0_0_c905d8323b10f99ebec17aa2b764f91e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, в мире, дамаск (город), иран
Израиль, В мире, Дамаск (город), Иран
МИД Венесуэлы назвал удар по Дамаску примером иррациональности Израиля

МИД Венесуэлы назвал удар по Дамаску примером иррациональности властей Израиля

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Венесуэла решительно осуждает удар Израиля по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске, заявил глава венесуэльского МИД Иван Хиль, назвав эту атаку "примером иррациональности" израильских властей.
Вечером в понедельник израильские воздушные силы нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске, здание было разрушено, есть погибшие.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Совбез ООН проведет заседание из-за удара Израиля по консульству Ирана
04:05
"Венесуэла решительно осуждает ракетный удар, совершенный Израилем против дипломатического и консульского штаба Исламской Республики Иран, расположенного в... Дамаске, что является еще одним примером иррациональности сионистского режима, ставшего величайшим источником нестабильности в регионе", - написал Хиль в соцсети X.
Министр заявил о солидарности с правительствами Ирана и Сирии, а также выразил соболезнования родственникам жертв.
Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Иран призвал ОИС к принятию срочных мер против Израиля
00:56
Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.
Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам самого дипломата, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения в результате авиаудара получили 12 человек.
Иранская сторона оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске, а также определить, как именно наказать агрессора, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Россия решительно осудила нападение Израиля на консульство Ирана в Сирии
Вчера, 22:47
 
ИзраильВ миреДамаск (город)Иран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала