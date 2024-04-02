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СМИ: Израиль велел усилить безопасность в посольствах после удара в Дамаске
СМИ: Израиль велел усилить безопасность в посольствах после удара в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024
СМИ: Израиль велел усилить безопасность в посольствах после удара в Дамаске
Власти Израиля дали указания усилить меры безопасности в посольствах страны по всему миру на фоне собственного удара по иранскому консульству в сирийской... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T01:35
2024-04-02T01:35
2024-04-02T01:35
израиль
дамаск (город)
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Власти Израиля дали указания усилить меры безопасности в посольствах страны по всему миру на фоне собственного удара по иранскому консульству в сирийской столице Дамаске, сообщил портал Ynet. Вечером 1 апреля израильские воздушные силы нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске, здание было разрушено, есть погибшие. "Просим продолжать принимать превентивные меры и уделять больше внимания во время рутинных операций", - цитирует портал заявление, направленное израильским дипломатам. Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска. Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара. Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам самого дипломата, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения в результате авиаудара получили 12 человек. Иранская сторона оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске, а также определить, как именно наказать агрессора, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
https://ria.ru/20240402/iran-1937224066.html
https://ria.ru/20240401/napadenie-1937215771.html
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израиль, дамаск (город), иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Дамаск (город), Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: Израиль велел усилить безопасность в посольствах после удара в Дамаске
Ynet: Израиль велел усилить безопасность в посольствах на фоне удара по Дамаску
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Власти Израиля дали указания усилить меры безопасности в посольствах страны по всему миру на фоне собственного удара по иранскому консульству в сирийской столице Дамаске, сообщил портал Ynet
.
Вечером 1 апреля израильские воздушные силы нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске, здание было разрушено, есть погибшие.
"Просим продолжать принимать превентивные меры и уделять больше внимания во время рутинных операций", - цитирует портал заявление, направленное израильским дипломатам.
Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.
Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.
Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля
пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске
. По информации иранского Nour News, посол Ирана
в Сирии
Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам самого дипломата, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения в результате авиаудара получили 12 человек.
Иранская сторона оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске, а также определить, как именно наказать агрессора, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.