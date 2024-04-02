https://ria.ru/20240402/izrail-1937224919.html

Израиль согласился учесть опасения США при планировании операции в Рафахе

Израиль согласился учесть опасения США при планировании операции в Рафахе - РИА Новости, 02.04.2024

Израиль согласился учесть опасения США при планировании операции в Рафахе

Израиль по итогам состоявшегося в понедельник заседания стратегической консультативной группы с США согласился учесть озабоченности Вашингтона при планировании... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T01:06

2024-04-02T01:06

2024-04-02T01:06

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Израиль по итогам состоявшегося в понедельник заседания стратегической консультативной группы с США согласился учесть озабоченности Вашингтона при планировании военной операции в городе Рафахе, говорится в обнародованном заявлении Белого дома. Контакты прошли на уровне экспертов и старших должностных лиц, курирующих вопросы обороны и национальной безопасности. Встреча, как уточнили в администрации США, была созвана по инициативе госсекретаря Энтони Блинкена и советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана. "Стороны в течение двух часов вели конструктивный диалог по ситуации вокруг Рафаха. Участники согласились с необходимостью добиться победы над ХАМАС в Рафахе. Американская сторона выразила обеспокоенность по поводу различных вариантов ведения боевых действий в Рафахе. Представители Израиля согласились принять эти опасения во внимание и провести дополнительные экспертные обсуждения под надзором стратегической консультативной группы", - заявили в американской администрации. Как отмечается, стороны условились провести следующий раунд консультаций в очном формате на следующей неделе. Площадка предстоящих дискуссий не раскрывается.

https://ria.ru/20240326/ritorika-1936027740.html

https://ria.ru/20240318/izrail-1934095042.html

рафах (провинция)

израиль

сша

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в мире, рафах (провинция), израиль, сша, джейк салливан, энтони блинкен, хамас