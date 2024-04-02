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Израиль согласился учесть опасения США при планировании операции в Рафахе - РИА Новости, 02.04.2024
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01:06 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/izrail-1937224919.html
Израиль согласился учесть опасения США при планировании операции в Рафахе
Израиль согласился учесть опасения США при планировании операции в Рафахе - РИА Новости, 02.04.2024
Израиль согласился учесть опасения США при планировании операции в Рафахе
Израиль по итогам состоявшегося в понедельник заседания стратегической консультативной группы с США согласился учесть озабоченности Вашингтона при планировании... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T01:06
2024-04-02T01:06
в мире
рафах (провинция)
израиль
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Израиль по итогам состоявшегося в понедельник заседания стратегической консультативной группы с США согласился учесть озабоченности Вашингтона при планировании военной операции в городе Рафахе, говорится в обнародованном заявлении Белого дома. Контакты прошли на уровне экспертов и старших должностных лиц, курирующих вопросы обороны и национальной безопасности. Встреча, как уточнили в администрации США, была созвана по инициативе госсекретаря Энтони Блинкена и советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана. "Стороны в течение двух часов вели конструктивный диалог по ситуации вокруг Рафаха. Участники согласились с необходимостью добиться победы над ХАМАС в Рафахе. Американская сторона выразила обеспокоенность по поводу различных вариантов ведения боевых действий в Рафахе. Представители Израиля согласились принять эти опасения во внимание и провести дополнительные экспертные обсуждения под надзором стратегической консультативной группы", - заявили в американской администрации. Как отмечается, стороны условились провести следующий раунд консультаций в очном формате на следующей неделе. Площадка предстоящих дискуссий не раскрывается.
https://ria.ru/20240326/ritorika-1936027740.html
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в мире, рафах (провинция), израиль, сша, джейк салливан, энтони блинкен, хамас
В мире, Рафах (провинция), Израиль, США, Джейк Салливан, Энтони Блинкен, ХАМАС
Израиль согласился учесть опасения США при планировании операции в Рафахе

Белый дом: Израиль учтет опасения США при планировании операции в Рафахе

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский БТР направляется к границе сектора Газа
Израильский БТР направляется к границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский БТР направляется к границе сектора Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Израиль по итогам состоявшегося в понедельник заседания стратегической консультативной группы с США согласился учесть озабоченности Вашингтона при планировании военной операции в городе Рафахе, говорится в обнародованном заявлении Белого дома.
Контакты прошли на уровне экспертов и старших должностных лиц, курирующих вопросы обороны и национальной безопасности. Встреча, как уточнили в администрации США, была созвана по инициативе госсекретаря Энтони Блинкена и советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана.
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"Стороны в течение двух часов вели конструктивный диалог по ситуации вокруг Рафаха. Участники согласились с необходимостью добиться победы над ХАМАС в Рафахе. Американская сторона выразила обеспокоенность по поводу различных вариантов ведения боевых действий в Рафахе. Представители Израиля согласились принять эти опасения во внимание и провести дополнительные экспертные обсуждения под надзором стратегической консультативной группы", - заявили в американской администрации.
Как отмечается, стороны условились провести следующий раунд консультаций в очном формате на следующей неделе. Площадка предстоящих дискуссий не раскрывается.
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В миреРафах (провинция)ИзраильСШАДжейк СалливанЭнтони БлинкенХАМАС
 
 
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