https://ria.ru/20240402/izrail-1937224919.html
Израиль согласился учесть опасения США при планировании операции в Рафахе
Израиль согласился учесть опасения США при планировании операции в Рафахе - РИА Новости, 02.04.2024
Израиль согласился учесть опасения США при планировании операции в Рафахе
Израиль по итогам состоявшегося в понедельник заседания стратегической консультативной группы с США согласился учесть озабоченности Вашингтона при планировании... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T01:06
2024-04-02T01:06
2024-04-02T01:06
в мире
рафах (провинция)
израиль
сша
джейк салливан
энтони блинкен
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902750439_0:554:2657:2048_1920x0_80_0_0_3b9fb1870766710f72f848ff1f333154.jpg
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Израиль по итогам состоявшегося в понедельник заседания стратегической консультативной группы с США согласился учесть озабоченности Вашингтона при планировании военной операции в городе Рафахе, говорится в обнародованном заявлении Белого дома. Контакты прошли на уровне экспертов и старших должностных лиц, курирующих вопросы обороны и национальной безопасности. Встреча, как уточнили в администрации США, была созвана по инициативе госсекретаря Энтони Блинкена и советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана. "Стороны в течение двух часов вели конструктивный диалог по ситуации вокруг Рафаха. Участники согласились с необходимостью добиться победы над ХАМАС в Рафахе. Американская сторона выразила обеспокоенность по поводу различных вариантов ведения боевых действий в Рафахе. Представители Израиля согласились принять эти опасения во внимание и провести дополнительные экспертные обсуждения под надзором стратегической консультативной группы", - заявили в американской администрации. Как отмечается, стороны условились провести следующий раунд консультаций в очном формате на следующей неделе. Площадка предстоящих дискуссий не раскрывается.
https://ria.ru/20240326/ritorika-1936027740.html
https://ria.ru/20240318/izrail-1934095042.html
рафах (провинция)
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902750439_0:339:2279:2048_1920x0_80_0_0_b774c64748bc312ee12fc7d2804aa22a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рафах (провинция), израиль, сша, джейк салливан, энтони блинкен, хамас
В мире, Рафах (провинция), Израиль, США, Джейк Салливан, Энтони Блинкен, ХАМАС
Израиль согласился учесть опасения США при планировании операции в Рафахе
Белый дом: Израиль учтет опасения США при планировании операции в Рафахе