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Путин предупредил. Стало известно, что Россия сделает с F-16 на Украине - РИА Новости, 02.04.2024
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14:03 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/istrebitel-1937337691.html
Путин предупредил. Стало известно, что Россия сделает с F-16 на Украине
Путин предупредил. Стало известно, что Россия сделает с F-16 на Украине - РИА Новости, 02.04.2024
Путин предупредил. Стало известно, что Россия сделает с F-16 на Украине
Запад столкнется с рядом проблем, если поставит Украине американские истребители F-16, о чем предупреждал президент России Владимир Путин, а сам самолет... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:03
2024-04-02T14:03
украина
россия
нидерланды
владимир путин
нато
брикс
f-16
миг-31
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Запад столкнется с рядом проблем, если поставит Украине американские истребители F-16, о чем предупреждал президент России Владимир Путин, а сам самолет окажется бессильным против российского МиГ-31, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS."Президент России Владимир Путин предупредил о последствиях, с которыми столкнётся НАТО, если поставит киевскому режиму истребители F-16, даже если они будут вылетать с аэродромов третьих стран, которые официально не участвуют в конфликте на Украине. &lt;…&gt; Он также предупредил, что любые аэродромы, с которых будут взлетать истребители F-16, станут законной целью для российских военных", — отметил он.Босник также подчеркнул, что российский истребитель МиГ-31 благодаря своим аэродинамическим характеристикам может летать на сверхзвуковой скорости даже на малых высотах. Кроме того, добавил он, МиГ-31 может развивать скорость до 3000 километров в час, а дальность полета около 3000 километров, чего F-16 "даже и не снилось"."Даже если бы НАТО поставила Украине новейший истребитель F-16V (Block 70/72), он все равно был бы беспомощен против российского перехватчика. Лучшая зенитная ракета, которую могут использовать F-16, – это AIM-120D AMRAAM с дальностью действия 160 километров. Р-37М (гиперзвуковая ракета "воздух-воздух", которую использует МиГ-31. – Прим. ред.) не только на 50 процентов быстрее, но и превосходит американскую ракету по дальности: 400 километров против 160 километров", — заключил эксперт.В марте министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что первыми F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киеву будет передана партия нидерландских истребителей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240402/bomby-1937304119.html
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украина, россия, нидерланды, владимир путин, нато, брикс, f-16, миг-31
Украина, Россия, Нидерланды, Владимир Путин, НАТО, БРИКС, F-16, МиГ-31
Путин предупредил. Стало известно, что Россия сделает с F-16 на Украине

InfoBRICS: американские истребители F-16 не выдержат боев с российскими МиГ-31

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет F-16
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
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Самолет F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Запад столкнется с рядом проблем, если поставит Украине американские истребители F-16, о чем предупреждал президент России Владимир Путин, а сам самолет окажется бессильным против российского МиГ-31, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.
"Президент России Владимир Путин предупредил о последствиях, с которыми столкнётся НАТО, если поставит киевскому режиму истребители F-16, даже если они будут вылетать с аэродромов третьих стран, которые официально не участвуют в конфликте на Украине. <…> Он также предупредил, что любые аэродромы, с которых будут взлетать истребители F-16, станут законной целью для российских военных", — отметил он.
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Босник также подчеркнул, что российский истребитель МиГ-31 благодаря своим аэродинамическим характеристикам может летать на сверхзвуковой скорости даже на малых высотах. Кроме того, добавил он, МиГ-31 может развивать скорость до 3000 километров в час, а дальность полета около 3000 километров, чего F-16 "даже и не снилось".
"Даже если бы НАТО поставила Украине новейший истребитель F-16V (Block 70/72), он все равно был бы беспомощен против российского перехватчика. Лучшая зенитная ракета, которую могут использовать F-16, – это AIM-120D AMRAAM с дальностью действия 160 километров. Р-37М (гиперзвуковая ракета "воздух-воздух", которую использует МиГ-31. – Прим. ред.) не только на 50 процентов быстрее, но и превосходит американскую ракету по дальности: 400 километров против 160 километров", — заключил эксперт.
В марте министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что первыми F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киеву будет передана партия нидерландских истребителей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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УкраинаРоссияНидерландыВладимир ПутинНАТОБРИКСF-16МиГ-31
 
 
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