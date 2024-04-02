https://ria.ru/20240402/iran-1937222047.html

Иран призвал Совбез ООН осудить израильский удар по консульству в Дамаске

Иран призвал Совбез ООН осудить израильский удар по консульству в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024

Иран призвал Совбез ООН осудить израильский удар по консульству в Дамаске

Иран призывает СБ ООН осудить удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске и предпринять меры, в том числе по созыву срочного заседания Совбеза, говорится в... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T00:22

2024-04-02T00:22

2024-04-02T00:45

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ООН, 2 апр – РИА Новости. Иран призывает СБ ООН осудить удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске и предпринять меры, в том числе по созыву срочного заседания Совбеза, говорится в письме постпредства ИРИ при ООН, адресованном генсеку организации и председателю Совета безопасности."Учитывая далеко идущие международные последствия такого предосудительного акта, который может обострить напряженность в регионе и потенциально спровоцировать больший конфликт с вовлечением других стран, Иран призывает Совет безопасности строжайшим образом осудить это не имеющее оправдания преступление и террористическую атаку, совершенную израильским режимом", - говорится в письме."Иран также призывает Совет безопасности предпринять необходимые меры, в том числе посредством проведения срочного заседания с тем, чтобы обсудить данное вопиющее нарушение и не допустить дальнейшие акты агрессии, которые ставят под угрозу безопасность дипломатических миссий", - отмечается в документе.Как отмечает иранское постпредство, меры Совбеза должны быть также направлены на оперативное привлечение к ответу виновных в этом преступлении.

https://ria.ru/20240401/napadenie-1937215771.html

https://ria.ru/20240329/udary-1936683548.html

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иран, израиль, дамаск (город), оон, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире