https://ria.ru/20240402/investpraktiki-1937310164.html
Эксперт: Москва пилотирует и оттачивает лучшие инвестпрактики
Эксперт: Москва пилотирует и оттачивает лучшие инвестпрактики - РИА Новости, 02.04.2024
Эксперт: Москва пилотирует и оттачивает лучшие инвестпрактики
Правительство столицы работает в тесной связи с предпринимателями, совместные проекты решают проблему неэффективных промзон и создают множество инвестпроектов,... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:21
2024-04-02T12:21
2024-04-02T12:21
твой бизнес
алексей репик
москва
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Правительство столицы работает в тесной связи с предпринимателями, совместные проекты решают проблему неэффективных промзон и создают множество инвестпроектов, сообщил РИА Новости председатель "Деловой России" Алексей Репик.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале отметил, что примерно 6,8 триллиона рублей составили инвестиции в столичную экономику в 2023 году. Данный показатель на 3,8% больше в сопоставимых ценах, чем в позапрошлом году."Москва — как современный мегаполис и как сложнейший управленческий проект — пилотирует и оттачивает лучшие практики, и это дает результат. Например, именно Москва первой стала использовать интеллектуальную собственность в качестве полноправного актива для привлечения кредитов", - отметил Репик.Он добавил, что больше компаний смогли ускорить рост за счет заемных средств и использовать максимум возможностей, чтобы вовремя выйти на рынок, раньше занять нишу, предложить более инновационно емкий продукт."Московская команда работает в тесной связи с предпринимателями. Комплексные проекты под эгидой правительства Москвы не только дают возможность выстроить свое дело в прямом контакте с городом, но эффективно решают проблему слабо используемых промышленных зон, а это множество инвестпроектов", - резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20240328/zayavki-1936484601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей репик, москва, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Алексей Репик, Москва, Твой бизнес – новости
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Правительство столицы работает в тесной связи с предпринимателями, совместные проекты решают проблему неэффективных промзон и создают множество инвестпроектов, сообщил РИА Новости председатель "Деловой России" Алексей Репик.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
в своем телеграм-канале отметил
, что примерно 6,8 триллиона рублей составили инвестиции в столичную экономику в 2023 году. Данный показатель на 3,8% больше в сопоставимых ценах, чем в позапрошлом году.
«
"Москва — как современный мегаполис и как сложнейший управленческий проект — пилотирует и оттачивает лучшие практики, и это дает результат. Например, именно Москва первой стала использовать интеллектуальную собственность в качестве полноправного актива для привлечения кредитов", - отметил Репик.
Он добавил, что больше компаний смогли ускорить рост за счет заемных средств и использовать максимум возможностей, чтобы вовремя выйти на рынок, раньше занять нишу, предложить более инновационно емкий продукт.
"Московская команда работает в тесной связи с предпринимателями. Комплексные проекты под эгидой правительства Москвы не только дают возможность выстроить свое дело в прямом контакте с городом, но эффективно решают проблему слабо используемых промышленных зон, а это множество инвестпроектов", - резюмировал эксперт.