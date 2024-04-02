https://ria.ru/20240402/investpraktiki-1937310164.html

Эксперт: Москва пилотирует и оттачивает лучшие инвестпрактики

Эксперт: Москва пилотирует и оттачивает лучшие инвестпрактики - РИА Новости, 02.04.2024

Эксперт: Москва пилотирует и оттачивает лучшие инвестпрактики

Правительство столицы работает в тесной связи с предпринимателями, совместные проекты решают проблему неэффективных промзон и создают множество инвестпроектов,... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:21

2024-04-02T12:21

2024-04-02T12:21

твой бизнес

алексей репик

москва

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Правительство столицы работает в тесной связи с предпринимателями, совместные проекты решают проблему неэффективных промзон и создают множество инвестпроектов, сообщил РИА Новости председатель "Деловой России" Алексей Репик.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале отметил, что примерно 6,8 триллиона рублей составили инвестиции в столичную экономику в 2023 году. Данный показатель на 3,8% больше в сопоставимых ценах, чем в позапрошлом году."Москва — как современный мегаполис и как сложнейший управленческий проект — пилотирует и оттачивает лучшие практики, и это дает результат. Например, именно Москва первой стала использовать интеллектуальную собственность в качестве полноправного актива для привлечения кредитов", - отметил Репик.Он добавил, что больше компаний смогли ускорить рост за счет заемных средств и использовать максимум возможностей, чтобы вовремя выйти на рынок, раньше занять нишу, предложить более инновационно емкий продукт."Московская команда работает в тесной связи с предпринимателями. Комплексные проекты под эгидой правительства Москвы не только дают возможность выстроить свое дело в прямом контакте с городом, но эффективно решают проблему слабо используемых промышленных зон, а это множество инвестпроектов", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20240328/zayavki-1936484601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

алексей репик, москва, твой бизнес – новости