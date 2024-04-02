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Эксперт: Москва пилотирует и оттачивает лучшие инвестпрактики - РИА Новости, 02.04.2024
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12:21 02.04.2024
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Эксперт: Москва пилотирует и оттачивает лучшие инвестпрактики
Эксперт: Москва пилотирует и оттачивает лучшие инвестпрактики - РИА Новости, 02.04.2024
Эксперт: Москва пилотирует и оттачивает лучшие инвестпрактики
Правительство столицы работает в тесной связи с предпринимателями, совместные проекты решают проблему неэффективных промзон и создают множество инвестпроектов,... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:21
2024-04-02T12:21
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Правительство столицы работает в тесной связи с предпринимателями, совместные проекты решают проблему неэффективных промзон и создают множество инвестпроектов, сообщил РИА Новости председатель "Деловой России" Алексей Репик.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале отметил, что примерно 6,8 триллиона рублей составили инвестиции в столичную экономику в 2023 году. Данный показатель на 3,8% больше в сопоставимых ценах, чем в позапрошлом году."Москва — как современный мегаполис и как сложнейший управленческий проект — пилотирует и оттачивает лучшие практики, и это дает результат. Например, именно Москва первой стала использовать интеллектуальную собственность в качестве полноправного актива для привлечения кредитов", - отметил Репик.Он добавил, что больше компаний смогли ускорить рост за счет заемных средств и использовать максимум возможностей, чтобы вовремя выйти на рынок, раньше занять нишу, предложить более инновационно емкий продукт."Московская команда работает в тесной связи с предпринимателями. Комплексные проекты под эгидой правительства Москвы не только дают возможность выстроить свое дело в прямом контакте с городом, но эффективно решают проблему слабо используемых промышленных зон, а это множество инвестпроектов", - резюмировал эксперт.
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алексей репик, москва, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Алексей Репик, Москва, Твой бизнес – новости

Эксперт: Москва пилотирует и оттачивает лучшие инвестпрактики

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник предприятия в обрабатывающем фрезерном центре с системой ЧПУ
Сотрудник предприятия в обрабатывающем фрезерном центре с системой ЧПУ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Правительство столицы работает в тесной связи с предпринимателями, совместные проекты решают проблему неэффективных промзон и создают множество инвестпроектов, сообщил РИА Новости председатель "Деловой России" Алексей Репик.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале отметил, что примерно 6,8 триллиона рублей составили инвестиции в столичную экономику в 2023 году. Данный показатель на 3,8% больше в сопоставимых ценах, чем в позапрошлом году.
«
"Москва — как современный мегаполис и как сложнейший управленческий проект — пилотирует и оттачивает лучшие практики, и это дает результат. Например, именно Москва первой стала использовать интеллектуальную собственность в качестве полноправного актива для привлечения кредитов", - отметил Репик.
Он добавил, что больше компаний смогли ускорить рост за счет заемных средств и использовать максимум возможностей, чтобы вовремя выйти на рынок, раньше занять нишу, предложить более инновационно емкий продукт.
"Московская команда работает в тесной связи с предпринимателями. Комплексные проекты под эгидой правительства Москвы не только дают возможность выстроить свое дело в прямом контакте с городом, но эффективно решают проблему слабо используемых промышленных зон, а это множество инвестпроектов", - резюмировал эксперт.
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Твой бизнесАлексей РепикМоскваТвой бизнес – новости
 
 
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