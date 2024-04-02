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В Подмосковье запустили новый интернет-портал для доноров
В Подмосковье запустили новый интернет-портал для доноров - РИА Новости, 02.04.2024
В Подмосковье запустили новый интернет-портал для доноров
Новый интернет-портал для донорского движения от Московского областного центра крови запустили в Подмосковье, теперь там можно получить всю информацию о том,... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:41
2024-04-02T16:41
2024-04-02T16:41
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Новый интернет-портал для донорского движения от Московского областного центра крови запустили в Подмосковье, теперь там можно получить всю информацию о том, как стать донором, кому нужна донорская кровь, а также увидеть анонсы выездных донорских акций, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "Московский областной центр крови запустил новую онлайн-платформу для донорского движения Подмосковья – "Доноры Подмосковья" - donormo.ru. Портал содержит всю необходимую информацию для желающих сдать кровь и ее компоненты", - отметили в ведомстве. По словам главного врача Московского областного центра крови Марии Аппалуп, на платформе собрана вся важная информация для доноров: кому нужна донорская кровь, как стать донором, какие существуют временные и постоянные противопоказания, адреса всех отделений службы крови Подмосковья, графики работы, а также анонсы выездных донорских акций в Подмосковье.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)