https://ria.ru/20240402/internet-portal-1937383131.html

В Подмосковье запустили новый интернет-портал для доноров

В Подмосковье запустили новый интернет-портал для доноров - РИА Новости, 02.04.2024

В Подмосковье запустили новый интернет-портал для доноров

Новый интернет-портал для донорского движения от Московского областного центра крови запустили в Подмосковье, теперь там можно получить всю информацию о том,... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:41

2024-04-02T16:41

2024-04-02T16:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Новый интернет-портал для донорского движения от Московского областного центра крови запустили в Подмосковье, теперь там можно получить всю информацию о том, как стать донором, кому нужна донорская кровь, а также увидеть анонсы выездных донорских акций, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "Московский областной центр крови запустил новую онлайн-платформу для донорского движения Подмосковья – "Доноры Подмосковья" - donormo.ru. Портал содержит всю необходимую информацию для желающих сдать кровь и ее компоненты", - отметили в ведомстве. По словам главного врача Московского областного центра крови Марии Аппалуп, на платформе собрана вся важная информация для доноров: кому нужна донорская кровь, как стать донором, какие существуют временные и постоянные противопоказания, адреса всех отделений службы крови Подмосковья, графики работы, а также анонсы выездных донорских акций в Подмосковье.

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московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)