https://ria.ru/20240402/intellekt-1937213296.html

Московские компании все шире применяют искусственный интеллект

Московские компании все шире применяют искусственный интеллект - РИА Новости, 02.04.2024

Московские компании все шире применяют искусственный интеллект

Столичные промышленники все шире используют технологии искусственного интеллекта на производстве и в маркетинге, сообщил министр правительства Москвы,... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T10:13

2024-04-02T10:13

2024-04-02T10:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

москва

владислав овчинский

сергей собянин

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Столичные промышленники все шире используют технологии искусственного интеллекта на производстве и в маркетинге, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Он отметил, что Москва по праву считается флагманом инновационного производства. К нынешнему году количество промплощадок в Москве увеличилось до 4,2 тысячи, при этом треть предприятий – высокотехнологичные, внедряющие новые технологии."Устойчивому росту способствует благоприятный инвестиционный климат для промышленников. Им доступно более 20 системных мер поддержки, которые позволяют, в том числе, экономить собственные средства и вкладываться в расширение заводов, увеличение ассортимента и внедрение инновационных технологий. Так, столичный производитель профессиональных 3D-сканеров разработал умное зеркало, которое с помощью искусственного интеллекта оказывает услуги стилиста. Другая московская компания, выпускающая упаковку, создала систему для ребрендинга продукции с помощью нейросетей. Эта технология помогла еще одному предприятию – производителю профессиональной косметики – генерировать дизайн в маркетинговых целях", – рассказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.В частности, "умное зеркало", предназначенное для магазинов одежды, способно с помощью ПО, оснащенного искусственным интеллектом, в реальном времени анализировать тип фигуры покупателя и предлагать ему наиболее подходящие стили и фасоны.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Столичные промышленники все шире используют технологии искусственного интеллекта на производстве и в маркетинге, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Он отметил, что Москва по праву считается флагманом инновационного производства. К нынешнему году количество промплощадок в Москве увеличилось до 4,2 тысячи, при этом треть предприятий – высокотехнологичные, внедряющие новые технологии."Устойчивому росту способствует благоприятный инвестиционный климат для промышленников. Им доступно более 20 системных мер поддержки, которые позволяют, в том числе, экономить собственные средства и вкладываться в расширение заводов, увеличение ассортимента и внедрение инновационных технологий. Так, столичный производитель профессиональных 3D-сканеров разработал умное зеркало, которое с помощью искусственного интеллекта оказывает услуги стилиста. Другая московская компания, выпускающая упаковку, создала систему для ребрендинга продукции с помощью нейросетей. Эта технология помогла еще одному предприятию – производителю профессиональной косметики – генерировать дизайн в маркетинговых целях", – рассказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.В частности, "умное зеркало", предназначенное для магазинов одежды, способно с помощью ПО, оснащенного искусственным интеллектом, в реальном времени анализировать тип фигуры покупателя и предлагать ему наиболее подходящие стили и фасоны.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.

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https://ria.ru/20240329/fotonika-1936565196.html

https://ria.ru/20240329/elektrooborudovanie-1936493641.html

https://ria.ru/20240327/promyshlennost-1936045281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, москва, владислав овчинский, сергей собянин