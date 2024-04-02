https://ria.ru/20240402/intellekt-1937213296.html
Московские компании все шире применяют искусственный интеллект
Московские компании все шире применяют искусственный интеллект - РИА Новости, 02.04.2024
Московские компании все шире применяют искусственный интеллект
Столичные промышленники все шире используют технологии искусственного интеллекта на производстве и в маркетинге, сообщил министр правительства Москвы,... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T10:13
2024-04-02T10:13
2024-04-02T10:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
москва
владислав овчинский
сергей собянин
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Столичные промышленники все шире используют технологии искусственного интеллекта на производстве и в маркетинге, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Он отметил, что Москва по праву считается флагманом инновационного производства. К нынешнему году количество промплощадок в Москве увеличилось до 4,2 тысячи, при этом треть предприятий – высокотехнологичные, внедряющие новые технологии."Устойчивому росту способствует благоприятный инвестиционный климат для промышленников. Им доступно более 20 системных мер поддержки, которые позволяют, в том числе, экономить собственные средства и вкладываться в расширение заводов, увеличение ассортимента и внедрение инновационных технологий. Так, столичный производитель профессиональных 3D-сканеров разработал умное зеркало, которое с помощью искусственного интеллекта оказывает услуги стилиста. Другая московская компания, выпускающая упаковку, создала систему для ребрендинга продукции с помощью нейросетей. Эта технология помогла еще одному предприятию – производителю профессиональной косметики – генерировать дизайн в маркетинговых целях", – рассказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.В частности, "умное зеркало", предназначенное для магазинов одежды, способно с помощью ПО, оснащенного искусственным интеллектом, в реальном времени анализировать тип фигуры покупателя и предлагать ему наиболее подходящие стили и фасоны.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Столичные промышленники все шире используют технологии искусственного интеллекта на производстве и в маркетинге, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Он отметил, что Москва по праву считается флагманом инновационного производства. К нынешнему году количество промплощадок в Москве увеличилось до 4,2 тысячи, при этом треть предприятий – высокотехнологичные, внедряющие новые технологии."Устойчивому росту способствует благоприятный инвестиционный климат для промышленников. Им доступно более 20 системных мер поддержки, которые позволяют, в том числе, экономить собственные средства и вкладываться в расширение заводов, увеличение ассортимента и внедрение инновационных технологий. Так, столичный производитель профессиональных 3D-сканеров разработал умное зеркало, которое с помощью искусственного интеллекта оказывает услуги стилиста. Другая московская компания, выпускающая упаковку, создала систему для ребрендинга продукции с помощью нейросетей. Эта технология помогла еще одному предприятию – производителю профессиональной косметики – генерировать дизайн в маркетинговых целях", – рассказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.В частности, "умное зеркало", предназначенное для магазинов одежды, способно с помощью ПО, оснащенного искусственным интеллектом, в реальном времени анализировать тип фигуры покупателя и предлагать ему наиболее подходящие стили и фасоны.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, москва, владислав овчинский, сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Москва, Владислав Овчинский, Сергей Собянин
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Столичные промышленники все шире используют технологии искусственного интеллекта на производстве и в маркетинге, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Он отметил, что Москва по праву считается флагманом инновационного производства. К нынешнему году количество промплощадок в Москве увеличилось до 4,2 тысячи, при этом треть предприятий – высокотехнологичные, внедряющие новые технологии.
"Устойчивому росту способствует благоприятный инвестиционный климат для промышленников. Им доступно более 20 системных мер поддержки, которые позволяют, в том числе, экономить собственные средства и вкладываться в расширение заводов, увеличение ассортимента и внедрение инновационных технологий. Так, столичный производитель профессиональных 3D-сканеров разработал умное зеркало, которое с помощью искусственного интеллекта оказывает услуги стилиста. Другая московская компания, выпускающая упаковку, создала систему для ребрендинга продукции с помощью нейросетей. Эта технология помогла еще одному предприятию – производителю профессиональной косметики – генерировать дизайн в маркетинговых целях", – рассказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
В частности, "умное зеркало", предназначенное для магазинов одежды, способно с помощью ПО, оснащенного искусственным интеллектом, в реальном времени анализировать тип фигуры покупателя и предлагать ему наиболее подходящие стили и фасоны.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина
в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства.
Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Столичные промышленники все шире используют технологии искусственного интеллекта на производстве и в маркетинге, сообщил министр правительства Москвы
, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Он отметил, что Москва по праву считается флагманом инновационного производства. К нынешнему году количество промплощадок в Москве увеличилось до 4,2 тысячи, при этом треть предприятий – высокотехнологичные, внедряющие новые технологии.
"Устойчивому росту способствует благоприятный инвестиционный климат для промышленников. Им доступно более 20 системных мер поддержки, которые позволяют, в том числе, экономить собственные средства и вкладываться в расширение заводов, увеличение ассортимента и внедрение инновационных технологий. Так, столичный производитель профессиональных 3D-сканеров разработал умное зеркало, которое с помощью искусственного интеллекта оказывает услуги стилиста. Другая московская компания, выпускающая упаковку, создала систему для ребрендинга продукции с помощью нейросетей. Эта технология помогла еще одному предприятию – производителю профессиональной косметики – генерировать дизайн в маркетинговых целях", – рассказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
В частности, "умное зеркало", предназначенное для магазинов одежды, способно с помощью ПО, оснащенного искусственным интеллектом, в реальном времени анализировать тип фигуры покупателя и предлагать ему наиболее подходящие стили и фасоны.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства.
Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.