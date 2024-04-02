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В Кремле прокомментировали идею запретить иноагентам участвовать в выборах - РИА Новости, 02.04.2024
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13:27 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/inoagenty-1937328534.html
В Кремле прокомментировали идею запретить иноагентам участвовать в выборах
В Кремле прокомментировали идею запретить иноагентам участвовать в выборах - РИА Новости, 02.04.2024
В Кремле прокомментировали идею запретить иноагентам участвовать в выборах
У Кремля нет никакой позиции по законопроекту о запрете участвовать в выборах иноагентам, это не было инициативой Кремля, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:27
2024-04-02T13:27
политика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. У Кремля нет никакой позиции по законопроекту о запрете участвовать в выборах иноагентам, это не было инициативой Кремля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" внесла во вторник в Госдуму законопроект о запрете иноагентам избираться в органы власти всех уровней. "Нет, у нас никакой позиции нет. Это не наша инициатива была", - сказал Песков журналистам. "Насколько я понимаю, там начинается сейчас обсуждение этого законопроекта, сначала законодатели будут обсуждать", - добавил Песков.
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политика, дмитрий песков, россия
Политика, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле прокомментировали идею запретить иноагентам участвовать в выборах

Песков: идея запретить иноагентам участвовать в выборах не принадлежала Кремлю

© РИА Новости / Виталий БелоусовМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. У Кремля нет никакой позиции по законопроекту о запрете участвовать в выборах иноагентам, это не было инициативой Кремля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Справедливая Россия - Патриоты - За правду" внесла во вторник в Госдуму законопроект о запрете иноагентам избираться в органы власти всех уровней.
"Нет, у нас никакой позиции нет. Это не наша инициатива была", - сказал Песков журналистам.
"Насколько я понимаю, там начинается сейчас обсуждение этого законопроекта, сначала законодатели будут обсуждать", - добавил Песков.
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