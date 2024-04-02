https://ria.ru/20240402/inoagenty-1937328534.html
В Кремле прокомментировали идею запретить иноагентам участвовать в выборах
В Кремле прокомментировали идею запретить иноагентам участвовать в выборах - РИА Новости, 02.04.2024
В Кремле прокомментировали идею запретить иноагентам участвовать в выборах
У Кремля нет никакой позиции по законопроекту о запрете участвовать в выборах иноагентам, это не было инициативой Кремля, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:27
2024-04-02T13:27
2024-04-02T13:27
политика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. У Кремля нет никакой позиции по законопроекту о запрете участвовать в выборах иноагентам, это не было инициативой Кремля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" внесла во вторник в Госдуму законопроект о запрете иноагентам избираться в органы власти всех уровней. "Нет, у нас никакой позиции нет. Это не наша инициатива была", - сказал Песков журналистам. "Насколько я понимаю, там начинается сейчас обсуждение этого законопроекта, сначала законодатели будут обсуждать", - добавил Песков.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, россия
Политика, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле прокомментировали идею запретить иноагентам участвовать в выборах
Песков: идея запретить иноагентам участвовать в выборах не принадлежала Кремлю
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. У Кремля нет никакой позиции по законопроекту о запрете участвовать в выборах иноагентам, это не было инициативой Кремля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Справедливая Россия - Патриоты - За правду" внесла во вторник в Госдуму
законопроект о запрете иноагентам избираться в органы власти всех уровней.
"Нет, у нас никакой позиции нет. Это не наша инициатива была", - сказал Песков журналистам.
"Насколько я понимаю, там начинается сейчас обсуждение этого законопроекта, сначала законодатели будут обсуждать", - добавил Песков.