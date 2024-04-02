https://ria.ru/20240402/gaza-1937360903.html
Нетаньяху утверждает, что ударов по гражданским в Газе не повторится
Нетаньяху утверждает, что ударов по гражданским в Газе не повторится - РИА Новости, 02.04.2024
Нетаньяху утверждает, что ударов по гражданским в Газе не повторится
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с гибелью гуманитарных работников в секторе Газа признал, что военные "непреднамеренно" нанесли удар по гражданским в РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:10
2024-04-02T15:10
2024-04-02T15:10
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с гибелью гуманитарных работников в секторе Газа признал, что военные "непреднамеренно" нанесли удар по гражданским в палестинском анклаве, и заверил, что таких инцидентов не повторится в будущем. "К сожалению, в последний день произошел трагический случай, когда наши силы непреднамеренно ударили по невинным людям в секторе Газа. На войне такое бывает, мы досконально проверяем это, мы находимся в контакте с правительствами и сделаем все, чтобы подобное не повторилось", - заявил премьер. Заявление было сделано после выписки из больницы, где Нетаньяху провели операцию под общим наркозом по удалению грыжи. По словам премьера, больница, в которой он находился с вечера воскресенья, стала его "рабочим кабинетом". Ранее международная некоммерческая организация "Всемирная центральная кухня" сообщила, что семь её сотрудников, среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже выразила соболезнования в связи с гибелью гуманитарных работников, заявив, что проводит тщательную проверку этого инцидента.
https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html
https://ria.ru/20240402/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Нетаньяху утверждает, что ударов по гражданским в Газе не повторится
Нетаньяху: ЦАХАЛ нанес удар по гражданским в секторе Газа непреднамеренно
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с гибелью гуманитарных работников в секторе Газа признал, что военные "непреднамеренно" нанесли удар по гражданским в палестинском анклаве, и заверил, что таких инцидентов не повторится в будущем.
"К сожалению, в последний день произошел трагический случай, когда наши силы непреднамеренно ударили по невинным людям в секторе Газа. На войне такое бывает, мы досконально проверяем это, мы находимся в контакте с правительствами и сделаем все, чтобы подобное не повторилось", - заявил премьер.
Заявление было сделано после выписки из больницы, где Нетаньяху провели операцию под общим наркозом по удалению грыжи. По словам премьера, больница, в которой он находился с вечера воскресенья, стала его "рабочим кабинетом".
Ранее международная некоммерческая организация "Всемирная центральная кухня" сообщила, что семь её сотрудников, среди которых граждане Польши
, Австралии
и Великобритании
, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже выразила соболезнования в связи с гибелью гуманитарных работников, заявив, что проводит тщательную проверку этого инцидента.