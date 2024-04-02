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Премьер Испании потребовал от Израиля пояснить атаку на членов НКО в Газе - РИА Новости, 02.04.2024
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12:34 02.04.2024 (обновлено: 12:49 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/gaza-1937313469.html
Премьер Испании потребовал от Израиля пояснить атаку на членов НКО в Газе
Премьер Испании потребовал от Израиля пояснить атаку на членов НКО в Газе - РИА Новости, 02.04.2024
Премьер Испании потребовал от Израиля пояснить атаку на членов НКО в Газе
Премьер Испании Педро Санчес потребовал от правительства Израиля как можно скорее прояснить обстоятельства "жестокой атаки" в секторе Газа, в результате которой РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:34
2024-04-02T12:49
в мире
израиль
педро санчес
испания
польша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес потребовал от правительства Израиля как можно скорее прояснить обстоятельства "жестокой атаки" в секторе Газа, в результате которой погибли семь членов международной некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня". Видеозапись с его выступлением выложена на странице его официальной резиденции в социальной сети X."Я глубоко сожалею о смерти семи сотрудников неправительственной организации "Всемирная центральная кухня", которые погибли, делая то, чему они посвятили много лет, раздавая еду людям среди такого масштабного опустошения. Я требую и надеюсь, что израильское правительство как можно скорее прояснит обстоятельства этой жестокой атаки, унесший жизни семи человек", - заявил Санчес во время выступления в рамках визита в Иорданию. Санчес также опубликовал на своей странице в X сообщение, посвященное гибели сотрудников НКО в секторе Газа, в котором написал, что пребывает "в ужасе" от произошедшего и выразил соболезнование всей команде организации. Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Помимо иностранных граждан, погиб их водитель - палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с происшествием. Сама организация позднее сообщила, что число её членов, погибших из-за удара Израиля в Газе, возросло до семи, среди них выходцы из Австралии, Польши, Великобритании, США и Палестины.
https://ria.ru/20240402/iran-1937300493.html
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в мире, израиль, педро санчес, испания, польша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Педро Санчес, Испания, Польша, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Премьер Испании потребовал от Израиля пояснить атаку на членов НКО в Газе

Санчес потребовал от Израиля прояснить обстоятельства гибели членов НКО в Газе

© AP Photo / Mahmoud EssaПалестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Mahmoud Essa
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес потребовал от правительства Израиля как можно скорее прояснить обстоятельства "жестокой атаки" в секторе Газа, в результате которой погибли семь членов международной некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня". Видеозапись с его выступлением выложена на странице его официальной резиденции в социальной сети X.
"Я глубоко сожалею о смерти семи сотрудников неправительственной организации "Всемирная центральная кухня", которые погибли, делая то, чему они посвятили много лет, раздавая еду людям среди такого масштабного опустошения. Я требую и надеюсь, что израильское правительство как можно скорее прояснит обстоятельства этой жестокой атаки, унесший жизни семи человек", - заявил Санчес во время выступления в рамках визита в Иорданию.
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Санчес также опубликовал на своей странице в X сообщение, посвященное гибели сотрудников НКО в секторе Газа, в котором написал, что пребывает "в ужасе" от произошедшего и выразил соболезнование всей команде организации.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Помимо иностранных граждан, погиб их водитель - палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с происшествием.
Сама организация позднее сообщила, что число её членов, погибших из-за удара Израиля в Газе, возросло до семи, среди них выходцы из Австралии, Польши, Великобритании, США и Палестины.
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