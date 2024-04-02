Премьер Испании потребовал от Израиля пояснить атаку на членов НКО в Газе
Санчес потребовал от Израиля прояснить обстоятельства гибели членов НКО в Газе
© AP Photo / Mahmoud EssaПалестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа
© AP Photo / Mahmoud Essa
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес потребовал от правительства Израиля как можно скорее прояснить обстоятельства "жестокой атаки" в секторе Газа, в результате которой погибли семь членов международной некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня". Видеозапись с его выступлением выложена на странице его официальной резиденции в социальной сети X.
"Я глубоко сожалею о смерти семи сотрудников неправительственной организации "Всемирная центральная кухня", которые погибли, делая то, чему они посвятили много лет, раздавая еду людям среди такого масштабного опустошения. Я требую и надеюсь, что израильское правительство как можно скорее прояснит обстоятельства этой жестокой атаки, унесший жизни семи человек", - заявил Санчес во время выступления в рамках визита в Иорданию.
Санчес также опубликовал на своей странице в X сообщение, посвященное гибели сотрудников НКО в секторе Газа, в котором написал, что пребывает "в ужасе" от произошедшего и выразил соболезнование всей команде организации.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Помимо иностранных граждан, погиб их водитель - палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с происшествием.